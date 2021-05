Carvajal: "Zidane más que nadie sabe lo que significa el escudo del Real Madrid"

¿Cómo se enteró de que iba a poner la primera piedra?

"Era un acto que nos llamaron a los diferentes capitanes de las categorías inferiores. Al llegar allí me dijeron que tenía que salir a poner una camiseta representando a la camiseta, supernervioso, salí corriendo, la puse y me volví a mi sitio".

¿Cómo de nervioso estaba?

"Muy nervioso. Recuerdo que mi madre me echó hasta una cámara de fotos y me dijo: 'Aprovecha que igual esto no lo vuelves a vivir, vas a estar con los del primer equipo'. Y alguna foto tengo por ahí de recuerdo".

Imagen colocando la primera piedra

"Sí, tanto una responsabilidad como un fuerte halago. Servir de ejemplo para tantos chicos de la cantera, hacerles ver que no es imposible y que el sueño de muchos de ellos se puede hacer realidad".

Compartir ese momento con Di Stéfano

"En el momento quizás no era ni medio consciente de la repercusión que iba a tener estar tan cerca de don Alfredo. Con el paso de los años, le he ido cogiendo mucho valor a esa foto, porque es algo único que me voy a llevar para siempre".

Don Alfredo Di Stéfano y Dani Carvajal, poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid

¿Con el paso del tiempo alguna vez lo comentó con él o con el presidente?

"Con el presidente lo hablamos muchas veces. También hay una imagen de esa foto en la residencia de la cantera... Es un bonito recuerdo".

¿Cómo describiría la Ciudad Real Madrid?

"Es alucinante. Todo, a nivel de cantera, de primer equipo... Es espectacular. Los medios que tiene la ciudad deportiva, los jardines, los campos, sus cuidados, la gente que trabaja ahí dentro... Cualquier jugador que la haya podido disfrutar o venir a verla se ha quedado alucinado".

¿El estadio es el mejor homenaje que se podía hacer a Di Stéfano?

"Sí, ojalá que este año le podamos brindar a ese estadio que lleva su nombre la segunda Liga consecutiva. El año pasado pudimos celebrar ahí el título y ojalá esta temporada le podamos dedicar también esta Liga".

Ganar la pasada Liga en el Di Stéfano

"Sí, muchísimo. Para mí es uno de los mejores estadios. He celebrado un ascenso a Segunda y una Liga. Vivir momentos y partidos superespeciales es lo más importante, a veces te quedas más con eso que con los triunfos".

¿Ve al Castilla, que lucha por subir a Segunda?

"Quiero mandarles mucho ánimo y fuerza. Yo pude vivir algo parecido. Desearles mucha suerte, que lo disfruten y vayan a tope. Son un equipazo y los juveniles también están dando la cara. Muchísima suerte y a por el Ibiza".

¿El Castilla es un equipo que imprime carácter y ADN madridista?

"Quien viene desde abajo y lleva muchos años en la cantera y conoce el club puede aportar cosas diferentes al vestuario del primer equipo. Es necesario que haya canteranos, porque aportan un gen que desde fuera es difícil conseguir".

¿Qué le hace tan especial a Zidane?

"Es un cómputo de cosas. Es un entrenador muy completo, que más allá de todos los títulos que ha conseguido, que es increíble, el respeto que impone dentro del vestuario es algo increíble, porque al final cuando te habla Zidane estás con los cinco sentidos puestos en las charlas que da. Él más que nadie sabe lo que significa este escudo y este club y lo está demostrando".