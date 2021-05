La Liga, en manos del Real Madrid: 'final' en el Di Stéfano contra el Sevilla

Final en el estadio Alfredo di Stéfano. Valdebebas se viste de gala para acoger el partido que enfrenta a Real Madrid y Sevilla este domingo (21:00 horas) y del que todos los de arriba estarán pendientes por las consecuencias que tendrá en el devenir de La Liga. El empate entre el Barcelona y el Atlético de Madrid deja el liderato en manos de los blancos, pero antes tendrán que pasar la dura prueba de vencer a los de Lopetegui.

Entre la decepción de la eliminación en la Champions League y la euforia por poder ser líderes, los futbolistas de Zinedine Zidane tienen prohibido fallar. El Sevilla, que hasta la semana pasada se le daban opciones al título, ejercerá de juez y, por qué no, intentará reengancharse a la pelea por La Liga. Para ello, al conjunto hispalense solo le valdría ganar en su visita al Real Madrid.

Los focos apuntan a la capital. El Madrid es el único equipo que en este momento depende de sí mismo para ganar La Liga. Tiene un gran mérito dadas las circunstancias por las que ha pasado el conjunto blanco en una temporada cargada de lesiones. Pero hay que rematar la faena no fallando contra el Sevilla y en los tres partidos que siguen después. Es obligación levantarse tras sentirse inferior contra el Chelsea.

Zinedine Zidane sonriente antes del Chelsea - Real Madrid REUTERS

Zidane vuelve a sumar bajas para el partido. Turno de Sergio Ramos y Ferland Mendy, que reaparecieron de urgencia el pasado miércoles y les pasó factura. Ambos se vuelven a caer de una convocatoria y en el caso del capitán, además, por una lesión ya confirmada. Tampoco estarán con el equipo Raphaël Varane, Dani Carvajal y Lucas Vázquez. Todos bajas en defensa.

El Madrid y Zidane deben confiar en la fortaleza que se ha mostrado en casa, donde acumulan once partidos sin perder. Fundamental es la figura bajo palos de Thibaut Courtois -imbatido en Liga desde El Clásico- y en la zaga habrá que improvisar en torno a la pareja Militao - Nacho, cuya fiabilidad está más que comprobada. Todo apunta a que las bandas serán para Marcelo y Odriozola.

Los focos en Hazard

En el centro del campo habrá que disimular el cansancio que acusan Modric y Kroos, aunque la atención de verdad recaerá sobre Eden Hazard. El belga está en el centro de la polémica por sus risas tras el KO europeo y afronta cuatro 'finales' para él, ahora que ya se empieza a hablar que estará en el mercado el próximo verano. Es un ahora o nunca para ver el nivel que prometía y nunca mostró de blanco. Tiene una deuda.

El 'juez' de La Liga

El Sevilla de Julen Lopetegui, en su primera comparecencia en Valdebebas, llega al Di Stéfano con su objetivo principal en el bolsillo, tras asegurarse hace dos jornadas la cuarta plaza y su segundo billete consecutivo para la Champions, y con toda la ilusión del mundo pese a haberse visto rota una racha de 8 partidos invicto, apartándose de la lucha por el título de La Liga con su derrota ante el Athletic.

Julen Lopetegui, en la banda del Sánchez Pizjuán EFE

Los pupilos de Lopetegui, que no podrá sentarse en el banquillo por sanción y que ha asegurado que no tiene ninguna "espina clavada" tras su fugaz etapa como técnico del Real Madrid, tienen claro que no se van a rendir y viajan a Madrid dispuestos a seguir dando guerra, a pesar de que el lunes perdieran casi todas sus opciones de pelear por la Liga.

Para cumplir el reto de mejorar su clasificación de la pasada campaña, como 'juez' de la pelea por el título, Lopetegui contará con todo su potencial, con su equipo de gala que ha formado el bloque sólido que, por momentos, abrió la espita de poder pelear La Liga a los 'grandes'.

A pesar de las molestias de algunos jugadores clave como el central galo Jules Koundé, se prevén muy pocos cambios en el once, al que probablemente volverá Joan Jordán, tras dos partidos saliendo como suplente, por el croata Ivan Rakitic y de nuevo con el marroquí Youssef En-Nesyri, su máximo goleador con 23 tantos -17 en Liga y 6 en Champions-, aunque también podría salir el neerlandés Luuk de Jong como referencia en punta.

Real Madrid - Sevilla

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema y Hazard.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Papu Gómez; Suso, En-Nesyri y Ocampos.

Árbitro: Martínez Munuera (Colegio Valenciano)

Hora: 21:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 35 de La Liga que se disputará en el Estadio Alfredo di Stéfano (Madrid, España).