La charla de Hazard con Zidane sobre la polémica de Stamford Bridge

Zinedine Zidane ha hablado este sábado en rueda de prensa sobre la polémica surgida en torno a Eden Hazard tras el partido del Chelsea. El técnico francés, que conoce como pocos los valores del club, descubrió que hubo una charla con el jugador el día después del choque en Stamford Bridge.

"Hazard se ha disculpado y ha hecho bien. Su intención no era hacer daño a nadie, lo dijo y es lo importante. Hazard es jugador del Madrid y va a competir para nosotros", dijo Zidane para disculpar al futbolista belga que atraviesa un calvario desde que fichara por el Madrid.

Luego Zidane explicó esa charla que tuvo lugar: "Hablamos el otro día para que se disculpara de su acción. Habló conmigo, con el club y con los jugadores. Ya está. Pasó y ahora nos tenemos que centrar en el fútbol, que es lo importante".

Hazard, Zidane y Sergio Ramos

Sobre la falta de feeling de su estrella con la afición blanca dijo lo siguiente: "Todos los jugadores llegan al corazón del madridismo. De momento no se ha podido ver al Hazard que la gente quiere ver. Yo creo que lo va a sacar adelante. Es complicado. Tiene contrato y quiere triunfar aquí. Espero que dentro de poco muestre lo que es".

La disculpa de Hazard

Hazard se disculpó este jueves en sus redes sociales después del revuelo generado por las imágenes en las que se le veía riéndose junto a sus excompañeros del Chelsea tras la eliminación de su equipo, el Real Madrid, asegurando que no era su "intención ofender a la afición".

"He leído muchas opiniones sobre mí, y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido un sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. Hala Madrid!", escribió, tanto en inglés como en castellano, el futbolista en Instagram.

El belga compartió confidencias y risas con los que fueran sus compañeros, y algunos ahora amigos, como el español Cesar Azpilicueta, su traductor cuando llegó al Chelsea, y especialmente con Kurt Zouma y Édouard Mendy, con los que se rió a carcajadas.

Una instantánea que enfadó a la afición, mostrando su enfado en las redes sociales, donde justo ahora Hazard pide perdón.

