Zidane: "¿Mi futuro? Se lo voy a poner muy fácil al Real Madrid"

El Real Madrid arranca su camino en la recta final de La Liga con un duelo de altura. Los de Zinedine Zidane reciben este domingo la visita el Sevilla en Valdebebas y el técnico francés analizó en rueda de prensa el partido y toda la actualidad que concierne al club merengue, que no es poca.

En un día convulso por el comunicado conjunto de Real Madrid, Barcelona y Juventus por la Superliga Europa y la nueva lesión sufrida por Sergio Ramos, Zidane respondió a las preguntas de los medios de comunicación.

Sergio Ramos se roba la atención. El capitán ya quedó señalado del partido contra el Chelsea porque no se le vio al cien por cien físicamente y ahora se ha confirmado una lesión muscular que le impedirá jugar contra el Sevilla y quien sabe si el resto de partidos del curso. Y todo ello sin haber renovado por ahora con el Madrid.

Zinedine Zidane sonriente antes del Chelsea - Real Madrid REUTERS

¿Último partido de Ramos?

"La preocupación de hoy es el partido de mañana. Sergio, lamentablemente, se ha resentido de la lesión, pero lo importante es que se ponga bien. Ojalá el resto se arregle próximamente.

Polémica con Hazard

"Hazard se ha disculpado y ha hecho bien. Su intención no era hacer daño a nadie, lo dijo y es lo importante. Hazard es jugador del Madrid y va a competir para nosotros".

Ramos contra el Chelsea

"El otro día Sergio Ramos jugó porque estaba al 100%. Después del partido se resintió y, como siempre, no queremos arriesgar".

Habló con Hazard

"Hazard sabe lo que tiene que hacer en el campo. Hablamos el otro día para que se disculpara de su acción. Habló conmigo, con el club y con los jugadores. Ya está. Pasó y ahora nos tenemos que centrar en el fútbol, que es lo importante".

Dueño del banquillo

"Yo soy el entrenador del Real Madrid. Dueño o no dueño, de momento soy yo. Aprovecho cada día de lo que estoy haciendo y ya está. El resto ya veremos qué pasará".

Relación Hazard-afición

"Todos los jugadores llegan al corazón del madridismo. De momento no se ha podido ver al Hazard que la gente quiere ver. Yo creo que lo va a sacar adelante. Es complicado. Tiene contrato y quiere triunfar aquí. Espero que dentro de poco muestre lo que es".

Número de lesiones

"Como inquietud sí la tengo. Son muchas lesiones. Decían anteriormente que todos los clubes están pasando lo mismo, pero yo creo que nosotros los que más. Estoy preocupado porque quiero tener a mis jugadores y es verdad que son muchas lesiones. Son muchos esfuerzos. Los jugadores no descansan. Selección, Champions, Liga, Copa... Este año hemos tenido más problemas, pero no significa nada. Hemos llegado al final como lo estamos haciendo y espero que el próximo año, con una pretemporada, cambie la situación".

Baja de Ramos

"Precipitado no. Él quiere estar con ele quipo y el otro día estaba al cien por cien. En el partido, después de 90 minutos, se ha resentido. Es lo que hay, el primero jodido es él porque no puede estar con el equipo en este tramo final".

Su futuro

"Al club siempre se lo voy a poner muy fácil. El club me lo ha dado todo a mí. Se lo voy a poner muy fácil. Pero eso no es el tema, el tema es el final de temporada. Me anima querer acabar bien la temporada. El resto es bla, bla, bla".

Responsable del equipo

"Cada uno hace su trabajo. No pienso en que se me critique. Yo intento hacer mi trabajo. ¿Soy el responsable? Claro. Cuando ganamos tengo una responsabilidad y cuando perdemos la tengo. Lo que quiere el jugador es ganar. A veces no se puede y es una parte del fútbol. Lo importante es darlo al cien por cien. Luego saldrá bien o mal. Si das el 100% siempre te da algo. Y si no te da, pues paciencia. Mi padre siempre me lo dijo: trabajo, trabajo y trabajo".

Regreso de Ramos

"En cuanto antes recuperemos a Sergio mejor. Lo que le pasa es que no puede estar, así que veremos en el día a día. Espero que pueda volver cuanto antes, pero de momento mañana no va a estar".

Posible salida

"No quiero dar problemas al club. Voy a concentrarme y centrarme en los últimos partidos y lo demás ya veremos después".