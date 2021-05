La Juventus quiere a Zidane para iniciar su reconquista de Italia

La Juventus ha vivido este curso una de las peores temporada de su historia reciente. Después de nueve años consecutivos siendo el rey de Italia e intentando cultivar sus aspiraciones europeas para ganar la Champions, ha recibido un baño de realidad siendo eliminado a las primeras de cambio por el Oporto y recibiendo un golpe terrible en la Serie A.

El Inter de Milán de Antonio Conte les ha pasado por la izquierda y les ha arrancado las pegatinas en la lucha por el scudetto, un scudetto que regresa a la casa neroazzurra después de once años sin grandes éxitos, desde José Mourinho abandonase la disciplina del Inter después de regalarles el mejor año de toda su historia.

Por ello, en la Juventus se esperan grandes cambios para el próximo verano, el momento elegido, a la fuerza, para iniciar un nuevo proyecto que no tiene otro objetivo que la reconquista del fútbol italiano, algo que parecía que no iban a perder nunca. En lugar de mirar hacia la Champions, para la cual no tienen la plaza ni mucho menos segura, los turineses deben pensar en volver a hacerse fuertes en sus fronteras para recuperar el trono de la liga perdido a manos de hombres como Lukaku, Lautaro Martínez o Achraf Hackimi.

Pirlo sigue el partido de la Juventus frente a la Fiorentina EFE

Hay varios movimientos que ya se empiezan a dibujar en el horizonte del equipo italiano para poder sacar al equipo de su letargo. Andrea Agnelli tiene un importante trabajo por delante en los próximos meses en lo que sin duda será su gran reto profesional. Devolver a la Juventus a su esplender en Italia no parece tarea fácil y requiere de importantes operaciones.

La primera de ellas probablemente sea desprenderse de Cristiano Ronaldo. Soltar al más grandes para coger aire y flotar en la superficie. El astro portugués, que si nada extraño ocurre va a terminar como pichichi del calcio siendo el primer jugador de la historia que lo logra en tres de las cinco grandes ligas, termina contrato en 2022 y este verano es la última oportunidad que tiene la Juventus de buscar una venta para intentar sacar un traspaso por él. A sus 36 años, que serán 37 en febrero de 2022, parece difícil pensar en una nueva renovación. Además, urge desprenderse de su alto salario que ronda los 30 millones netos por curso.

Dudas en el banquillo

Sin embargo, los cambios también apuntan hacia el banquillo. La mala temporada ha hecho que Andrea Pirlo tenga las horas contadas. A pesar de que fue una fuerte apuesta de la actual directiva, el rumbo del curso ha sido tan malo que parece insalvable. Obtener plaza de Champions y ganar la Copa, los dos únicos premios a los que aspiran en estos momentos, no parecen botín suficiente para su continuidad.

Es ahí donde aparece un gran nombre con el que sueña la Juventus. Se trata de Zinedine Zidane, tal y como apunta el diario Tuttosport. Desde Italia especulan con la posible salida del galo este verano del Real Madrid y la Juve quiere estar atenta para hacerse con sus servicios, aunque contarían con la rivalidad que ofrece la selección francesa, quien también lo quiere para su puesto de entrenador tras la Eurocopa.

Zinedine Zidane sonriente antes del Chelsea - Real Madrid REUTERS

La prensa transalpina afirma que Zidane ha pensado en la posibilidad de salir del Real Madrid este verano y, aunque sopesa la opción de tomarse un año sabático, la Juventus confía en poder convencerle. Además, no les preocupa el hándicap económico, ya que en estos momentos no están en disposición de ofrecerle un sueldo similar al que tiene en la capital de España, pero confía en el corazón bianconeri del galo.

A pesar de que Zidane tiene todavía contrato hasta 2022 con el Real Madrid y de que en ningún momento ha mostrado su deseo de abandonar la 'Casa Blanca', especialmente en un año en el que se espera una revolución en cuanto a fichajes, en Turín no pierden la esperanza de tener al francés sentado en su banquillo a partir del próximo mes de julio.

