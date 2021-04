Vinicius derrocha ambición: "Nos gustan los partidos grandes, queremos la Champions"

El Real Madrid afronta este martes uno de los partidos más importantes de la temporada. Al menos, hasta el momento, y hasta que llegue el encuentro de vuelta, el más importante porque es la primera batalla que decidirá quien está más cerca de obtener el billete para la Champions League.

El duelo frente al Chelsea será una guerra casi a vida o muerte para ambos. El equipo de Tuchel no tiene aspiraciones al título en la Premier League y su mayor objetivo es estar en los puestos que dan acceso a la próxima Champions. Por su parte, los blancos han perdido terreno en la pelea por La Liga tras sumar dos empates en los últimos tres partidos y por ello la Liga de Campeones gana todavía más importancia.

Un jugador que espera con gran ambición ese partido es Vinicius, quien en una entrevista para los medios oficiales de la UEFA ha asegurado que tanto él como sus compañeros están listos para este tipo de partidos y para pelear por el título: "El Real Madrid, el mejor equipo del mundo, siempre está preparado para hacer un gran partido en el momento adecuado. Nos gustan los grandes partidos, nos gusta la Champions League y la hemos ganado más veces que nadie. Muchos jugadores aquí ya ganaron la Champions muchas veces y quieren ganar más. Los más jóvenes queremos ganar como ellos".

Vinicius y Rodrygo EFE

Una Champions difícil

"Estoy feliz con la actuación del club de cara al final de temporada y con la posibilidad de ganar dos títulos. Podría habernos ido mejor en la fase de grupos ya que cometimos errores en algunos partidos que no deberíamos haber hecho, como perder en casa ante el Shakhtar, pero el club más grande del mundo siempre infunde miedo a sus rivales. Cada equipo al que nos enfrentamos siempre entrena más duro y se prepara más para jugar contra el Real Madrid. El valor de esta camiseta cuenta mucho, los jugadores lo saben y siempre intentamos darlo todo para poner al Real Madrid en el lugar que le pertenece".

Exhibición contra el Liverpool

"Fue muy especial. Estaba muy feliz y seguramente fueron los goles más importantes de mi carrera. Pero no quiero quedarme ahí, quiero marcar en semifinales y, si Dios quiere, llegar a la final para poder escribir mi nombre en la historia del Real Madrid. Es el mejor equipo del mundo y estoy muy feliz de estar aquí. Todos me quieren y hacen todo lo posible para ayudarme. Marcar esos dos goles en un partido tan importante y meter al equipo en la semifinal de la mayor competición del mundo es la mejor sensación. Además, está siendo duro jugar sin afición porque estamos acostumbrados a hacerlo en el Bernabéu con mucha gente".

Su trabajo con Zidane

"Aprendo todos los días de Zidane, en cada entrenamiento. Fue un gran jugador y es un gran entrenador. Hace todo lo que puede para que nos sintamos bien, no solo en el campo, sino también en casa, ya que pregunta mucho sobre nuestra familia. También me da mucha confianza y aprendo todo tipo de cosas en el campo. En cuanto a táctica, fue uno de los entrenadores que más me empujó a hacer las cosas y ahora las hago con mucha naturalidad y tranquilidad. Me ayuda mucho a nivel ofensivo todos los días".

Vinicius y Zidane, durante un partido del Real Madrid EFE

El nuevo Vinicius

"Soy mucho más maduro y puedo entender mejor el juego, entender cuándo atacar. Eso me hace mejorar cada temporada para poder llegar al nivel más alto posible, que es estar entre los mejores jugadores del mundo, jugando en el Real Madrid y ganando títulos. Ahora soy un jugador completamente diferente, pero con las mismas características que antes".

Un talento de calle

"Jugar en la calle me ayudó a perder el miedo al regate porque no tienes ninguna responsabilidad. Puedes ser muy atrevido porque no hay nada que perder. El fútbol sala también me ayudó. Todo el mundo dice que los jugadores brasileños tienen mucha calidad y creo que es porque jugamos en espacios pequeños, empezamos a jugar en la calle cuando somos jóvenes y siempre con gente mayor. Todo eso nos ayuda".

"Cuando estoy en situaciones de uno contra uno nunca se piensa, siempre se improvisa. Estoy muy tranquilo y siempre trato de elegir las mejores jugadas, porque cuando regatee a mi marcador estaré más cerca del área para ayudar al equipo. Creo que mi estilo se adapta al de cada equipo, al igual que el estilo brasileño se adapta al de todos los clubes y equipos del mundo. Nunca cambiaré mi forma de jugar y siempre intentaré seguir haciendo lo que hacía cuando empecé a jugar. Siempre buscaré mejorar para poder llegar a un nivel superior".

"Siempre he trabajado duro desde que era joven y ahora no es diferente. Trabajo duro en casa y en el club. Paso muchas horas viendo videos y haciendo trabajo físico para prevenir lesiones. Pienso en todos los aspectos, pero principalmente en el lado táctico de las cosas. Cada día mejoro y me desarrollo mucho. En cada entrenamiento lo doy todo para conseguir la mayor cantidad de minutos posible porque me encanta jugar al fútbol y este es el mejor lugar para seguir aprendiendo".

Vinicius Júnior celebra su gol con el Real Madrid de rodillas EFE

Muchos sueños cumplidos

"Empecé a jugar cuando tenía cuatro años y siempre soñé con jugar en el Flamengo y en el Real Madrid. Pude lograr eso muy pronto. Cuando llegué a Europa tuve que cambiar mis hábitos dentro y fuera del campo para acostumbrarme a otra cultura del fútbol. Llegar aquí y jugar con mis ídolos me exigió mucha tranquilidad para saber el momento de escucharlos y aprender de ellos. Afrontar estos cambios tan joven es algo bueno y malo a la vez. Es bueno porque tienes más tiempo para aprender cosas, pero también te enfrentas al miedo y la inseguridad de jugar en el club más grande del mundo y hacer las cosas bien".

Vinicius no se toca

"Quiero seguir jugando en el Real Madrid. Ya he disputado más de 100 partidos en el club, lo que creo que es mucho para un joven de 20 años. Muy pocos jugadores lo han conseguido y quiero seguir ganando muchos trofeos, marcando muchos goles y aportando alegría a los aficionados que nos siguen y a mi familia".

