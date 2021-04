Marcelo: "¿El Chelsea? Tenemos muchas ganas, estamos muy ilusionados"

El Sevilla sumó tres nuevos puntos para seguir peleando por el título de La Liga y el Real Madrid hizo lo propio horas después ante el Cádiz en El Carranza. Triunfo de los de Zidane por 0-3, con doblete de Benzema y con el primer gol de Odriozola en lo que va de temporada 2020/2021.

Después del encuentro habló Odriozola a pie de campo y también lo hizo el capitán madridista en El Carranza. "Hemos salido con la ilusión de hacer un buen partido y ganar. El equipo ha entrado con muchas ganas, presionando arriba y robado muchos balones". comenzó diciendo Marcelo.

Ante la cámara de Movistar+, el lateral zurdo señaló el plan del partido: "Ese era uno de los planes de juego. Sabemos que en La Liga no hay ningún partido fácil, hoy a lo mejor no ha parecido tan exigente como otros partidos, pero es que nosotros hemos estado muy bien".

"Trabajamos mucho, sobre todo mentalmente, porque tenemos que estar concentrados en cada minuto del partido. Sabemos lo que venimos a hacer en cada partido y nos está saliendo bien, estamos en una buena línea", continuó explicando un Marcelo que dejó claro que van a luchar hasta el final por Liga y Champions.

Luchar hasta el final

"Vamos a pelear hasta el final, el Real Madrid no se rinde nunca y tenemos la posibilidad de por lo menos dormir líderes. Vamos a seguir luchando en cada partido intentando no perder puntos", apuntó el jugador, quien afirmó que tienen "muchas ganas" y que están "muy ilusionados en esta recta final".

"Vamos a estar en semifinales y hay que aprovechar y disfrutar de cada partido", comentó el veterano defensa. Marcelo, antes de acabar, también habló sobre Benzema: "Karim nos ayuda y aporta mucho en cada partido. Sabemos las cualidades que tiene y estamos para aprovecharlas".

Superliga Europea

También fue preguntado el lateral izquierdo del Real Madrid por el proyecto de la Superliga Europea que tanto ha dado de qué hablar en las últimas horas, pero el futbolista no quiso opinar: "Soy uno de los capitanes, pero prefiero no comentar, no es asunto mío".

El conjunto merengue disputa su próximo partido el sábado ante el Betis. Luego vuelve la Champions League con la ida de las semifinales frente al Chelsea. Regresan así los partidos cada tres días prácticamente hasta el final de la presente campaña para los de Zidane.

