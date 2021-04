Odriozola: "Por supuesto que se pasan momentos malos, pero en el Real Madrid no hay excusas"

El Real Madrid ganó al Cádiz por 0-3. Una victoria que hace que los blancos duerman en lo más alto de la clasificación a la espera de lo que haga este jueves el Atlético frente al Huesca. Los goleadores en El Carranza fueron Benzema, por partida doble, y Odriozola.

Precisamente, el ex de la Real Sociedad fue uno de los que jugadores merengues que habló ante los medios tras el triunfo en esta jornada 31. Álvaro Odriozola antes de nada quiso mandar fuerza a Eusebio: "Me gustaría mandarle un saludo a Eusebio Sacristán. De bien nacido es ser agradecido. Él me hizo debutar en Primera. Tuvo un accidente en Nochevieja y se está recuperando. Le mando toda la fuerza".

Esta temporada no ha sido fácil para él y en gran parte la culpa la han tenido las lesiones. Y sobre su campaña también se refirió ante el micrófono de Movistar+: "He pasado media temporada lesionado. Apenas tuve vacaciones. A veces cuesta ponerse en forma. Hoy tengo felicidad plena. El fútbol no tiene secretos. El trabajo, los minutos y la confianza siempre dan sus frutos. Las sensaciones son muy buenas".

La siguiente pregunta fue si lo ha pasado mal en este tiempo: "No se trata de esconderlo", afirmó. "Por supuesto que se pasan momentos muy malos. Desde fuera parece muy fácil. En el Madrid no hay excusas. A veces cuesta, pero hoy estoy muy, muy contento", continuó explicando el donostiarra.

"Son momentos malos, pero si lo pones en perspectiva con lo que está pasando en la sociedad... Hay que quitarle importancia a estos problemas. He marcado un gol con el Real Madrid", afirmó después un sonriente Odriozola, quien también señaló que es muy "autocrítico".

"Soy muy autocrítico, primero me miro a mí mismo antes que mirar a los demás. He tenido cuatro lesiones, ha sido muy difícil la puesta a punto y no tengo nada que reprochar a nadie", señaló el lateral derecho del Real Madrid, de quien todavía se rumorea si formará parte del plantel merengue el próximo curso, pero que con actuaciones como esta gana enteros.

Superliga Europea

Antes de retirarse a vestuarios, Odriozola fue cuestionado sobre la Superliga Europea. El vasco no quiso entrar en el debate, pero sí que dejó entrever que están cansados: "Los jugadores estamos... Bastante tenemos con jugar y llevar al Madrid a lo más alto. Estamos vivos en Liga y Champions y nos ceñimos solo a eso. Tenemos un fantástico presidente".

