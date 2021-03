Bale desvela cuándo decidirá si cumplirá su último año de contrato con el Real Madrid

Gareth Bale sigue en el centro de la diana merengue. El jugador es una de las claves para que el verano deseado por los madridistas pueda producirse; sin su salida, será difícil hacer frente a los grandes fichajes que quiere hacer el club. El Real Madrid decidió cederle esta temporada al Tottenham Hotspur con el objetivo de que tuviera minutos y pudiera mostrarle al mundo que aún tiene ambición por jugar. En Inglaterra no paran de valorar las opciones que tienen abiertas con respecto a su futuro.

Este lunes ha sido el propio Bale el que ha cogido el toro por los cuernos y ha hablado desde la concentración con su selección. Si hace unos días explicaba que su intención era regresar al Real Madrid tras la Eurocopa y se ha reafirmado. "Legalmente mi contrato dice que tengo que volver al Real Madrid, que es lo que dije. No creo que estuviera siendo irrespetuoso con nadie", concretó el jugador galés en la rueda de prensa en la que participó.

Eso sí, la novedad está en que ha puesto fecha a cuándo tomará la decisión. "En verano volveré. Después, cuando me siente con mi agente, buscaremos una decisión, con suerte la encontraremos. "Por supuesto que quiero jugar, pero otras cosas pueden interponerse en el camino. En el fútbol no se trata solo de lo que quieres, hay también otro lado", concretó el extremo del Tottenham. A priori, el jugador no va a decir nada sobre su futuro hasta que pasen sus vacaciones.

Gareth Bale, durante un entrenamiento con Gales REUTERS

"Me estoy concentrando en esta temporada, en tener un gran final de año con el Tottenham y la Eurocopa en el verano. No me preocupa nada más", sentenció un Gareth Bale que tiene muy claro lo que quiere por ahora. Además, justificó el motivo de su cesión: "La razón por la que me fui fue porque quería jugar, ponerme en forma y disfrutar de mi fútbol. Volveré al Real Madrid y hablaremos".

La polémica se alargará en el tiempo. El club ve estas declaraciones desde la distancia y siendo consciente de que el problema de su futuro volverá a aparecer este verano. De momento, este partido se aplaza hasta el verano.

Boicot

Con respecto a la reciente poémica en las redes sociales con dos jugadores de Gales Rabbi Matondo y Ben Cabango donde ambos, junto a la Federación, denunciaron insultos racistas, Bale también se pronunció. "Seguro que si todos se unieran y decidieran boicotear las redes sociales, entonces definitivamente creo que podría ayudar, y si ese es el caso, estoy totalmente a favor de eso", advirtió el jugador del Tottenham que mandó un mensaje cariñoso a los futbolistas y se abrió a que contactaran con él.

"Yo trato de mantenerme alejado, tanta gente tóxica que intenta decir cosas negativas y te menosprecia. Es agradable compartir lo que hacemos, imágenes de entrenamiento, lo que disfrutamos, pero para mirar esos comentarios a veces es mejor mantenerse alejado", explicó sobre el trato vejatorio que ha sufrido en algunas ocasiones el todavía jugador del Real Madrid.

