El plan de Bale y el Real Madrid no es el mismo

Gareth Bale ha confirmado que quiere regresar al Real Madrid una vez finalice su cesión con el Tottenham al final de la presente temporada. El galés ha dado un paso adelante en las últimas semanas en el equipo que dirige José Mourinho. Esto ha provocado que se comience a especular con su posible continuidad con los spurs, ya sea a través de una nueva cesión o por una compra a título definitivo.

"El plan original era solo hacer una temporada en el Tottenham, luego, después de la Eurocopa, todavía me queda un año en el Madrid y mi plan es volver. Eso es todo lo que he planeado para ser honesto", han sido las palabras del internacional galés sobre su futuro.

Sin embargo, en el Real Madrid no piensan ya en el 'Expreso de Cardiff'. Los planes de futuro del conjunto blanco pasan por otros nombres como los de Erling Haaland o Kylian Mbappé. De hecho, veían al extremo galés como una opción en el mercado de fichajes para hacer caja, además de liberar una de las fichas más altas de la actual plantilla madridista.

Celebración de Gareth Bale de un gol con el Tottenham Reuters

También hay que tener en cuenta el 'factor Zidane'. El técnico galo decide su futuro y con él también el de los jugadores que formarán parte de su plantel la próxima temporada. En su día, Bale fue un fijo para 'Zizou', pero desde su regreso al banquillo, el que fuera '11' blanco fue perdiendo peso en los planes del entrenador francés.

Esto llegó hasta el punto de ser más habitual verle como suplente o fuera de las convocatorias que dentro del terreno de juego. La pasada temporada, Gareth Bale tan solo disputó 1.260 minutos, repartidos en 20 partidos entre La Liga, la Champions League y la Copa del Rey. En este tiempo en el campo, el extremo marcó tres goles y repartió dos asistencias.

Estos registros destacan sobre todo porque ya los ha superado con el Tottenham en la presente campaña. El de Cardiff ha disputado 1.280 minutos en 25 encuentros entre las distintas competiciones que disputan los spurs, en los que ha logrado ver puerta en diez ocasiones, además de dar tres pases de gol.

Bale quiere volver

Jonathan Barnett, representante del futbolista, tampoco ha sido muy correcto en sus declaraciones hacia el Real Madrid y, sobre todo, hacia un Zinedine Zidane al que parece tener en el punto de mira. Aunque parece que eso, al menos públicamente, no ha hecho mella en el jugador, quien ha asegurado que su plan es "volver al Real Madrid tras la Eurocopa".

Gareth Bale celebra un gol con el Tottenham en la temporada 2020/2021 Reuters

Bale ya ha manifestado en varias ocasiones que su deseo es triunfar en el conjunto blanco. Llegó a ser muy importante, tanto que fue el MVP de la final de la Champions League frente al Liverpool en 2018, aunque eso sí, salió al terreno de juego desde el banquillo, ya que aquella noche fue suplente e Isco el titular.

Sin embargo, tampoco ha ocultado su felicidad después de abandonar la casa blanca para recalar en el Tottenham. "Me siento muy bien por estar de vuelta en un entorno en el que soy querido. He dicho en entrevistas anteriores que cuando regreso a Gales siento ese amor y esa felicidad, y es ahí es cuando puedo jugar mi mejor fútbol. Al volver aquí, sabía que iba a tener una gran recepción, me encanta el club y me encantó mi tiempo aquí", dijo en BT Sport.

Gareth Bale quiere volver, el Real Madrid no piensa en su regreso. Los próximos meses pueden ser claves para el futuro de un futbolista que, a día de hoy, no entra en los planes de futuro del club o de Zidane.

