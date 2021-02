El once del Real Madrid ante el Atalanta

El Estadio de Bérgamo acoge la primera batalla entre Atalanta y Real Madrid en los octavos de la Champions League. El conjunto blanco ha viajado a Italia con muchas bajas, por lo que Zidane ha tenido que completar la lista de convocados con varios canteranos.

A priori, no se espera a ninguno de ellos en el once titular pese a las numerosas ausencias que presenta el Real Madrid. Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Sergio Ramos, Militao, Marcelo, Fede Valverde, Rodrygo, Hazard y Benzema no están disponibles. Pero aún así, Zidane cuenta con un once de plenas garantías.

Sobre los canteranos ya dio una pista Zidane en rueda de prensa: "Sabemos de las dificultades. Hay muchos canteranos, algunos se van para luego volver. Sabemos de nombres que han tenido estos procesos o que están ahora en ello. Los canteranos son jugadores jóvenes y lo importante es que algún día puedan jugar en Primera División. Jugar en el Real Madrid es muy complicado, es difícil jugar en la cantera y pasar al Real Madrid, aunque claro que puede pasar".

Sin canteranos, pero con jugadores tan importantes y con experiencia como Luka Modric o Toni Kroos. Precisamente, fue el alemán el encargado de comparecer ante los medios de comunicación junto a Zinedine Zidane. "Sabemos la situación. Es una final para nosotros. Para mí la Champions empieza ahora", dijo el '8' blanco. Tanto Modric como Kroos son innegociables, así como Casemiro, el tercer integrante de la medular madridista.

Once del Real Madrid ante el Atalanta

Por delante de ellos se situarán los tres mismos que formaron el tridente titular ante el Valladolid el pasado fin de semana. Marco Asensio se colocará por banda derecha para dejar el flanco izquierdo a un Vinicius Júnior que ya ha asegurado que su gran objetivo es ganar la Champions League: "Llevo tres títulos con el Real Madrid y quiero más, y la Champions League es uno de mis grandes objetivos".

En el centro del ataque, acompañando a Asensio y Vinicius en la tripleta ofensiva, un Mariano que busca la reivindicación. No ha tenido suerte de cara a puerta el delantero hispano-dominicano. El tiempo se agota y sabe que si quiere continuar debe dar un paso adelante y en un ariete como él, eso es sinónimo de goles.

Otra vez Lucas

Atrás tampoco cambia nada. Courtois volverá a colocarse bajo los tres palos, con la tradicional defensa de cuatro por delante. En la banda izquierda, Ferland Mendy será de la partida, con Varane y Nacho formando la pareja de centrales, mientras que Lucas Vázquez se impone, nuevamente, como el lateral derecho elegido frente a las bajas.

