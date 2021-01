La pista de Ceballos sobre Sergio Ramos: "He hablado hoy con él y apostaría a que renueva"

Dani Ceballos sigue con su carrera en el Arsenal donde juega otra temporada cedido por el Real Madrid. El centrocampista andaluz no se despega de la actualidad del equipo blanco ni tampoco de su Betis y sobre ambos habló en la noche del lunes en El Larguero de la Cadena SER. Ceballos, incluso, dio una pista reveladora sobre el futuro de Sergio Ramos en medio del terremoto de su renovación,

Manu Carreño le preguntó a Ceballos qué opinaba del tema Ramos y si sabía algo y su respuesta pilló a todos por sorpresa: "Hablé hoy con Ramos por teléfono y si tuviera que apostar diría que renueva por el Real Madrid. Creo que quiere acabar su carrera ahí", contó Ceballos sobre su compañero en el Madrid.

Ceballos habló también de Zidane, de quien se cumplen cinco años desde su llegada al banquillo del Real Madrid: "La llegada de Zidane fue una gran noticia para el Real Madrid. Creo que no hay mejor técnico para el Madrid que él", dijo. Y no le guarda rencor: "Cada entrenador tiene su gusto. Él fue sincero conmigo y me dijo que necesitaba jugar y tener minutos. Se agradece cuando se es sincero y se va de cara".

Dani Ceballos, con el Arsenal Reuters

Además, habló de su relación con el Madrid: "Firmé un contrato largo con el Madrid y todavía me quedan dos años y medio. Mi objetivo a día de hoy es triunfar en el Arsenal y veremos qué pasa en verano. Mi objetivo algún día también es volver al Real Madrid y ser importante en el mejor club del mundo".

Presente en el Arsenal

El presente de Ceballos pasa por el Arsenal, equipo que está pasando por muchas dificultades esta temporada: "Empezamos a entrar en una dinámica bastante mala. El equipo debe estar aspirando a los puestos de Europa y al entrar en ese momento ha sido difícil salir de ahí. Hemos encadenado tres victorias seguidas y ojalá que vayamos para arriba porque nos lo merecemos", dijo.

Con Arteta está jugando, aunque lo hace ahora desde el doble pivote: "Estamos jugando con un 4-2-3-1 y Arteta me ha estado colocando de '8'. Muy posicional, muy estático para mantener el control del partido. Tengo menos libertad de movimiento. Estoy acostumbrado, tanto en el Betis como en la Selección, a tener más libertad, pero me va a hacer mejor jugador y poco a poco cogeré más conceptos", dijo,

Se mostró agradecido de poder aprender de Arteta: "Mikel me viene como anillo al dedo. Fue jugador en mi misma posición y me enseña a jugar con menos toques, dar ventaja a los compañeros y jugar hacia delante", explicó.

