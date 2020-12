La autocrítica de Courtois: "Nos vamos frustrados"

El Real Madrid no logró llevarse los tres puntos ante el Elche y se tuvo que conformar con un empate marcado por la polémica. El cuadro blanco se adelantó y pudo sentenciar en la primera mitad. Especialmente con un penalti sobre Karim Benzema que el colegiado no señaló y del que tampoco el VAR. A diferencia de la acción de Carvajal, la pena máxima no fue señalada.

Thibaut Courtois, al término del partido y en los micrófonos de Movistar +, mostró las impresiones del vestuario tras acabar su racha de victorias que venían encadenando desde el triunfo ante el Sevilla. El arquero belga destacó que el resultado fue "una pena". "Nos vamos frustrados porque son dos puntos que se nos escapan", indicó.

La clave del partido, según el portero del Real Madrid, estuvo en las protestas de los jugadores merengues al colegiado. "El árbitro nos quitó energía", aseguró Courtois, porque estuvieron "más pendientes de protestar las faltas y las amarillas" que de hacer el trabajo previsto en el terreno de juego.

Courtois también señaló el error del colegiado. "No es correcto pitar un penalti y el otro no", aunque pidió más atención en el juego porque los miembros de la plantilla merengue no deben estar "tan pendientes de eso" porque "son jugadas que pasan".

Sin embargo, el portero merengue fue sincero: "Me parece un penalti ligero, pequeños agarrones que siempre hay en el área". Para Courtois, "hay árbitros a los que les gusta pitar eso". "Nos pasó también contra el Barça", recordó el arquero belga. El hecho de señalar uno y el otro no, "no es correcto".

En lo que respecta al resultado, Courtois felicitó a su homólogo en el Elche y destacó que no se produjo "un exceso de confianza" por parte del Real Madrid. El cuadro ilicitano defendió "con dos líneas muy juntas" y su portero "estuvo muy bien en dos o tres acciones". Por ello, el conjunto blanco debe mirar hacia adelante para mantener la buena racha.

El mes de diciembre estaba siendo "muy bueno" gracias a que el cuadro de Zidane ha hecho "las cosas bien". Courtois pide "seguir así" y ya mira al duelo ante el Celta en una jornada que se prevé como un encuentro "complicado" para el que los jugadores del Real Madrid deberán seguir trabajando.

El calendario

El Real Madrid cierra el 2020 de forma agridulce pero recordando la buena racha encadenada en estas últimas semanas. Desde que se venciera al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, el equipo entrenado por Zidane solo sabía lo que era ganar. Y a equipos tan complicados como el actual líder de La Liga, el Atlético de Madrid. Además, en este tiempo se ha certificado el primer puesto en Champions League y se ha reafirmado la segunda posición en la competición doméstica.

