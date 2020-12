Zidane encuentra su once del Real Madrid: solo una incógnita y mucho 'rock and roll'

Zidane da con la tecla. El Real Madrid vuelve a ser fiable y esa es la mejor noticia que podría tener el club blanco para cerrar el año. Ya engancha la mejor racha de victorias de la temporada, cuatro en La Liga y cinco en total, y se mantiene enganchado al liderato, que sigue perteneciendo al Atlético de Madrid con los mismos puntos (29), pero con dos partidos menos jugados.

El Madrid ha encontrado estabilidad y buena parte de ella reside en su once titular. Zinedine Zidane ha dado con un equipo que le cuesta tocar y que 'rompe' por su apuesta por las rotaciones, aunque ya ha avisado que volverán. Lleva tres partidos seguidos en los que ha apostado el mismo once, o casi. Diez de los once nombres titulares han sido fijos y solo ha bailado uno siempre en la misma posición.

La alineación del Real Madrid que ha protagonizado un subidón se puede recitar casi de memoria: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y... ahí la duda. La única pieza que baila es la del extremo izquierdo, donde Rodrygo jugó por Vinicius en el partido de este domingo contra el Eibar. Vini no convenció en los partidos que tuvo y Asensio está 'desaparecido'.

Eden Hazard, durante un entrenamiento del Real Madrid

Esperando a Hazard

A Zidane le falta para cerrar su once tener un jugador fijo en el extremo izquierdo. No parece que le vaya a costar mucho y es que tras tener que decidir entre Rodrygo, Vinicius y Asensio para los últimos partidos, vuelve Eden Hazard que es uno de los indiscutibles. Al belga, que no regresó en Ipurúa por precaución, se le espera para los dos últimos partidos del año.

¿Y las rotaciones?

Eso sí, tras tres partidos seguidos casi con los mismos, habrá que esperar para volver a ver el nuevo once de gala de Zidane. Y es que Luka Modric, que ayer volvió a dar un recital de cómo se juega a este deporte, sufrió una sobrecarga que podría impedirle jugar hasta el arranque de 2021. Le devolverá a Fede Valverde la titularidad, siendo el uruguayo, probablemente, el siguiente en la lista para hacerse un hueco en el once para las noches grandes.

El problema de Zidane es que el banquillo no está funcionando como se podría esperar, salvando el caso de Fede. Preocupan los casos de Vinicius y Asensio, mientras que las lesiones han hecho desaparecer a Odegaard y Jovic, de los que también se espera más. Aunque tarde o temprano tendrán que volver los cambios: "Va a haber cambios, seguro, porque tenemos una temporada muy larga y difícil. Rotamos un poco menos ahora, pero lo importante es que los jugadores estén y voy a contar con todos", dijo Zidane.

Lucas Vázquez en acción con Yuri Berchiche, durante el Real Madrid - Athletic de La Liga Reuters

Volviendo al once, hay que hablar de la gran revelación: Lucas Vázquez. El gallego, aunque ha tenido momentos de titularidad en el Madrid desde 2016, ha sido un fijo desde entonces en la segunda unidad. Nunca había tenido la importancia que tiene actualmente, ya que siendo lateral o extremo derecho acumula 13 titularidades seguidas.

Los viejos rockeros

Lo más reseñable del once del Madrid es su edad. La media de edad de los diez 'indiscutibles' es de 29,7 años, casi rozando la treintena. Solo Ferland Mendy se aleja de los 30 a sus 25 años. El resto se acerca, los tiene o ya los ha pasado de lejos. Varane es el segundo más pequeño con 27 y luego le siguen Courtois, Carvajal y Casemiro, todos ellos de 1992, con 28 años. Lucas tiene 29 y Kroos ya ha cumplido los 30. Los mayores son Benzema, con 33 recién cumplidos, Ramos y sus 34 y, por último, Modric, con 35.

El Real Madrid de los 'viejos rockeros' se podría llamar este. Los que nunca mueren. Ante el Eibar, Benzema y Modric fueron los que brillaron, Uno con 33 años y otro con 35. Recordaron lo que vienen demostrando como futbolistas desde hace una década, como si el tiempo no pasara por ellos. Está en un gran momento de forma y supone un 'problema' para el Madrid del futuro, que tiene que rascarse la cabeza para pensar cómo sustituye a jugadores así (también a Ramos) cuando la llama se apague.

