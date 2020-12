Streaming en directo | Real Madrid - Athletic (La Liga)

El Real Madrid y el Athletic se ven las caras este martes con motivo del adelanto del partido de la jornada 19 de La Liga. Ambos equipos disputarán la Supercopa de España el próximo mes de enero, así que el duelo de esa jornada ha sido adelantado hasta la presente fecha.

Los blancos buscan su cuarta victoria consecutiva. Después de encadenar una racha complicada de resultados, llegándose incluso a hablar de la posible destitución o renuncia de Zidane como entrenador madridista, el conjunto merengue ha dado un golpe en la mesa.

Victorias ante Sevilla, Borussia Mönchengladbach y Atlético de Madrid para pasar como primeros de grupo a los octavos de Champions League y para recortar distancias con el equipo rojiblanco en el campeonato doméstico. Gran 'culpa' de estos tres triunfos la tiene no haber encajado ni un solo gol en ellos.

Piña de los jugadores del Real Madrid para celebrar un gol en el Derbi Reuters

El Real Madrid busca la cuarta victoria consecutiva para acercarse aún más al líder. Los de Zidane aún tienen que disputar el partido aplazado de la primera jornada de La Liga contra el Getafe. Para este duelo contra el Athletic, los merengues salen con el mismo once que ante el Atlético, con la única novedad de Fede Valverde por el sancionado Casemiro.

Zidane quiere mantener el ritmo competitivo y así lo dejó claro en la previa: "No vamos a bajar los brazos. Sabemos lo que queremos hacer. Dentro de una temporada, hay un rival y de vez en cuando es complicado meter al otro equipo en dificultades. Creemos en lo que hacemos y así se puede. Somos buenos y tenemos que demostrar esta regularidad. Es lo que queremos hacer. Eso de que ha cambiado todo en una semana no va conmigo, no ha cambiado nada".

Por su parte, el Athletic después de haber disputado 12 partidos del campeonato doméstico marcha en la posición decimotercera de la tabla clasificatoria. El balance de los leones en este inicio de campaña es de cuatro victorias, dos empates y seis derrotas, con catorce goles a favor y otros catorce en contra.

Cómo seguir el partido

Desde EL BERNABÉU os ofrecemos varias opciones para seguir el encuentro en directo. Los fans del Real Madrid y el Athletic podrán ver el minuto a minuto comentado en nuestra narración en vivo.

Otra opción es seguir, a través del player que se puede ver en la parte superior de esta página, el partido en directo con todos los datos que necesitas conocer. Gracias a YouTube, los aficionados podrán ver el minuto a minuto del partido, comentar y compartirlo con todos sus amigos.