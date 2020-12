Fede Valverde está de vuelta: la buena noticia del Real Madrid... ¿de cara al derbi?

El Real Madrid se entrenó este jueves tras la victoria lograda contra el Borussia Mönchengladbach la noche anterior. Con el pase a octavos de la Champions League en el bolsillo, el equipo blanco ya tiene la cabeza puesta en la última de las 'finales' de una semana cargada de partidos importantes. La preparación del derbi ha empezado de la mejor manera con el regreso de Fede Valverde al grupo.

Valverde ya está recuperado de la lesión que sufrió contra el Valencia el pasado 8 de noviembre, justo antes del último parón internacional. En total, el centrocampista uruguayo se ha perdido seis partidos y ahora trabaja a contrarreloj para coger ritmo y poder entrar en la convocatoria del partido del sábado contra el Atlético de Madrid.

Que Valverde entre la lista dependerá de cómo lo vea Zidane en la sesión de entrenamiento del viernes, la última antes del partido. Lo normal es que el técnico francés esperara, visto el gran nivel de Modric y Kroos ante el Borussia, pero no se descarta que entre en la convocatoria y se siente en el banquillo (o, mejor dicho, la grada) del Di Stéfano para recibir al Atlético de Madrid.

Fede sufrió contra el Valencia una fisura en la espina tibial posterior de la pierna derecha. Pasó un par de semanas con la rodilla inmovilizada para que soldará la fisura en y despúes, poco a poco, ha ido realizando la rehabilitación. Su plazo de recuperación ha sido casi exacto de un mes, tal y como se calculó tras emitirse el parte médico, y se le verá pronto de vuelta sobre el terreno de juego. Si no es en el derbi, será contra el Athletic.

Odegaard entrena con el Real Madrid

Exigencia del calendario

En cuanto al resto del entrenamiento, Odegaard y Carvajal entrenaron con balón. La sesión estuvo marcado por la sesión de recuperación que realizaron los jugadores que fueron titulares contra el Borussia. Por lo tanto, Zidane contó con un grupo reducido sobre el campo en Valdebebas para empezar a preparar el partido. Entrenadores y jugadores se han quejado esta temporada de la fuerte exigencia del calendario, motivado por el retraso en el inicio de la competición.

Casemiro lo explicó en la rueda de prensa previa al partido de Champions: "La pretemporada no fue buena, cada tres días jugamos partidos muy exigentes. Sobre todo en Liga, hay equipos que juegan solo cada domingo y tienen tiempo para preparar. Nosotros no y no estamos teniendo tiempo para descanso. Hay muchas lesiones y si te fijas todos los equipos tienen altibajos porque así es imposible. Así es muy difícil y es normal. Hablamos de seres humanos, es normal que haya altibajos o al final te lesionas. No se puede mantener el nivel", decía el brasileño.

