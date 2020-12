Los árbitros explican el agarrón de pelo a Marcelo: "No recibimos la imagen en el VAR"

Durante la última derrota del Real Madrid en La Liga, ante el Deportivo Alavés por 1-2, hubo una imagen que levantó una ola de indignación contra el VAR y el arbitraje del choque. Víctor Laguardia tuvo un enganchón con Marcelo cuando este entraba al área durante un ataque del cuadro blanco. Aparentemente, el defensa babazorro le agarraba del pelo al brasileño, haciendo que este cayera en el área. El colegiado del partido, Cordero Vega, entendió que se había tirado y que no había nada. El VAR tampoco entró a valorar la acción.

Este jueves, en la rueda de prensa de balance del videoarbitraje que ha dado el Comité Técnico de Árbitros, han hablado sobre esta circunstancia. "Todas las cámaras que hay en la producción televisiva están disponibles para el sistema VAR. Hay alguna excepción, porque ocurre que alguna cámara no tiene cable para la producción. Ocurrió en el partido y al descanso salió una imagen que nosotros no teníamos y que no puede ser analizada. Son cámaras excepcionales, pero habitualmente no cubren mejor la situación que las otras 22 cámaras", explicó Clos Gómez, jefe del proyecto VAR en España.

Una imagen dejó claro lo que había pasado, pero esta no contaba con el cable que da señal a la sala VOR de Las Rozas. Aún así, explicó también cómo se debería de haber sancionado. "No hablamos nunca de situaciones particulares, no vamos a ceñirnos a la jugada porque ha habido agarrones de pelo en otros partidos. Hay que valorar la intensidad y, si es insignificante, es tiro libre y amarilla. Si es más grave, debe ser roja esté o no esté en juego el balón", argumentó el que fuera colegiado de Primera División.

Velasco Carballo también quiso aclarar la acción. "Como sabéis mejor los medios de comunicación, además de las cámaras de la producción televisiva que están adscritas al sistema VAR, hay otras que son las NG que no ofrecen señal en directo. Al no formar parte de la producción, no las recibimos en el VOR. En ese caso fue una cámara que no emite señal del partido, pero que la producción rescató y la mostró. Esa situación no produjo ningún mal al VOR ni tenemos comentario al respecto, no afectó para nada que tuvieramos o no esa imagen para el sistema VAR", argumentó el excolegiado y presidente del Comité Técnico de Árbitros.

[Más información: El balance del VAR de La Liga: reconocen 199 errores de los árbitros]