Velasco Carballo: "Todo el mundo es libre para criticar a los árbitros"

"Lo que no se puede hacer es que se dude de la honradez, la honorabilidad y del trabajo de un juez", espetó Velasco Carballo durante la rueda de prensa que ha ofrecido el Comité Técnico de Árbitros en el mediodía de este jueves 10 de diciembre. El excolegiado hacía referencia al nuevo código sancionador por el que Álvaro Cervera se expuso a estar cuatro partidos fuera del banquillo por decir: "Lo ha visto todo el mundo pero hay tres personas que no lo han visto. La única explicación es que no lo han querido pitar".

Los entrenadores, jugadores y miembros de los equipos se limitan a opinar cada vez menos sobre los arbitrajes por esta cuestión, aunque algunas quejas siguen llegando y quedan sin ser impunes a los ojos del Comité de Competición de la RFEF. Ronald Koeman no fue sancionado finalmente por encararse con el colegiado, ni Manuel Pellegrini por decir que "esto era luchar contra el Real Madrid, el VAR y los árbitros", aunque quedó abierto sus respectivos expedientes.

Sobre esta cuestión ha hablado el presidente del CTA que ha hecho una defensa de la libertad de expresión con matices. "Soy partidario a que se expresen todas las opiniones sobre los árbitros, todo el mundo puede expresarse con libertad. ¿Cómo no se va a poder criticar a los árbitros? Se critica a los futbolistas y a los entrenadores, simplemente es lógico que hay una línea que no se debe cruzar; la de las expresiones que cuestionen el mayor valor como juez deportivo: honradez y honorabilidad".

Velasco Carballo ha salido en defensa de este nuevo código que se ha estrenado esta temporada. Los árbitros asumen "que son personas públicas", pero él mismo como presidente ha querido establecer la línea de la imparcialidad como el límite de las críticas, ya que eso es "atacar a la línea de flotación de la esencia de un juez", tal y como expresó en esta rueda de prensa.

Los agarrones

Una de las jugadas que más está provocando quebraderos de cabeza entre los equipos está la de los agarrones dentro del área. El penalti de Lenglet sobre Sergio Ramos que señalaron fue un precedente que se ha trasladado a otras muchas situaciones. "Definir un agarrón es la acción que impide el movimiento del adversario. Influyen varios factores: la intensidad, que sea mutuo o no o evitar conseguir alcanzar el balón. Pero, de cara al VAR, la más importante es que sea claro y manifiesto, entonces se intervendrá o no", explicó Clos Gómez, el jefe del proyecto VAR en España.

Sin hacer hincapié en jugadas concretas, también se habló sobre cuándo y cuándo no acuden los árbitros al monitor a revisar la jugada. "Se resume en cuatro palabras: errores claros y manifiestos. Si el árbitro no ha señalado la jugada, el VAR avisa al árbitro cuando el juego se para. ¿Cuándo va a verla al monitor? Cuando son sucesos subjetivos en los que se necesita la opinión de árbitro después de tomar una primera decisión y, en los casos objetivos, cuando hay jugadas en las que sale el balón de la línea, por ejemplo, no hace falta que vaya", argumentó Clos Gómez.

