La Juventus reacciona tras los consejos a Dybala de que fiche por el Real Madrid

La Juventus no quiere perder a Paulo Dybala. El delantero argentino no atraviesa por su mejor momento en el conjunto italiano y ya hay quien ha puesto en duda su futuro. Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, y sin haberse cerrado una renovación con la Vecchia Signora, la salida del delantero argentino no es un escenario que se pueda descartar.

Por ello, y en una jornada especial para el fútbol en general como es la de la Champions League, un peso pesado de la directiva de la Juve explicó el momento que atraviesa Dybala en el histórico equipo italiano. El optimismo es evidente tras los últimos rumores.

Fabio Paratici, director deportivo de la entidad de Turín, dio detalles sobre cómo se encuentra la situación con el jugador. El dirigente aseguró que están en constante contacto con Dybala y su entorno y que la idea es cerrar un acuerdo de renovación en las próximas semanas. Llegaría, en cualquier caso, antes de que se inicie el mercado de fichajes invernal que se abrirá en enero.

"Estamos en excelentes términos con Dybala", ha asegurado en Sky Sports. "Siempre estamos hablando y abordando el tema de la renovación de manera diaria y semanal", ha remarcado. Su planificación está clara: "Lo veremos en las próximas semanas, pero es una conversación amplia que no solo concierne al fútbol, sino al mundo laboral".

Paulo Dybala celebra un gol en la Serie A con la Juventus de Turín Reuters

Pirlo, técnico de la Juve, ha reconocido tras el último duelo europeo que Dybala "está creciendo" porque "viene de un período de inactividad". "Es normal que necesite más tiempo que los demás, tiene que crecer y traspasar su umbral en los entrenamientos para encontrar la mejor forma", aseguró el entrenador después de ganar al Ferencvaros por un apretado 2-1 y donde el atacante argentino fue titular.

Fichar por el Madrid

Unas palabras que se producen tan solo unos días después de que una de las personas que mejor conoce a Dybala le aconsejara fichar por el Real Madrid en enero. Maurizio Zamparini, quien fuera máximo mandatario del Palermo, fue el encargado de traer a Dybala a Europa y, por lo tanto, darle a conocer en el viejo continente.

En una entrevista reciente, el expresidente del club desveló su conversación con el jugador. "Hace tres años le dí un consejo". Y este no fue otro que "debe irse de la Juve". El destino oportuno, según Zamparini, sería España porque "su fútbol es fantasía" y encajaría a la perfección en La Liga. "Que se vaya al Real Madrid ahora, en enero. Sería un gran negocio para todos", subrayó.

Dybala, en lo que va de temporada, se ha perdido cuatro partidos de la Serie A. De estos, tres han sido por decisión de Andrea Pirlo y uno por problemas físicos. En Champions, por el contrario, ha tenido presencia en los cuatro encuentros, aunque solo en la mitad partió como titular. En esas ocho citas en total solo ha conseguido un tanto en su cuenta particular.

