Cristiano Ronaldo, un agujero económico para una Juventus en crisis: los clubes que pueden ficharle

A vueltas con el futuro de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués acaba de empezar su tercera temporada con la Juventus y todo apunta a que será la última. En su contrato está firmado su compromiso hasta verano de 2022, pero sus caminos parecen destinados a separarse dentro de unos meses, en el mercado estival de 2021, cuando al delantero portugués solo le quede un año de vínculo con la entidad bianconera.

El motivo es sencillo: lo económico. A la Juventus se la ha hecho casi imposible mantener a su estrella en el equipo más allá de esta temporada. No se puede afrontar una renovación como la suya y menos aún una mejora de salario. Los 31 millones netos que cobra por temporada son inasumibles por la Juventus actual en su nuevo paradigma por la crisis.

La realidad de la Juventus es la de un club que ha calculado el valor de las pérdidas por el coronavirus en casi 90 millones de euros por los efectos de la pandemia. Eso la pasada temporada, por lo que este año, para el que no se espera público en las gradas (o como pronto volvería a final de la campaña), la cifra seguirá creciendo obligando a la entidad italianas a tomar medidas.

Cristiano Ronaldo durante un entrenamiento de la Juventus Reuters

La Vecchia Signora se ha visto afectada más que otros por el coronavirus y pretende recuperar en el mercado parte de los 100 millones de euros que invirtió en 2018 por el fichaje de Cristiano Ronaldo. Se desprendería así de su altísimo salario. Para ver en perspectiva lo que cobra el astro luso, su sueldo es el más alto de la plantilla, casi cinco veces más que el del segundo, Paulo Dybala (algo más de 7 'kilos' netos).

Y hablando de Dybala, el talento argentino apodado como 'La Joya' también acaba contrato en 2022 y la Juventus no se ha acercado todavía a su representante para negociar una ampliación de contrato. El club estudia cada movimiento financiero a hacer y si la salida de Cristiano ya podría estar decidida, la de Dybala podría ir después en busca de otro gran traspaso.

Volviendo a Cristiano Ronaldo, no hay que obviar que para cuando llegue el verano de 2021 ya tendrá 36 años. La edad no ha sido hasta ahora un problema para él, pero es obvio que su final como profesional está cada vez más cerca. En la Juventus no ha conseguido dar el impulso que buscaba el club con su fichaje para aspirar a la Champions League y si no se logra este año, su contratación se podría tildar como fracaso.

Ver esta publicación en Instagram Feliz por estar de volta a casa! #todosportugal Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 10 Nov, 2020 a las 6:13 PST

El PSG, en la cola

¿Qué le queda entonces a Cristiano? En caso de ser vendido, ya hay varios clubes interesados. Por su salario, hay muy pocos pretendientes que podrían afrontar su fichaje. El PSG es uno de ellos, que puede ver como Kylian Mbappé se marcha (no quiere renovar y también acaba en 2022) y necesita de otra estrella de primer nivel que le supla.

Leonardo, director deportivo del club parisino, ha estado rápido ante los rumores y ya se ha puesto a la cola: "Quizá mañana Cristiano Ronaldo se despierte y diga que quiero ir a jugar a otro lado... ¿Quién puede comprarlo? Es un círculo cerrado. El PSG entra en este círculo", dijo este martes. El PSG lleva años interesados en su fichaje y en unos meses podría estar más cerca que nunca de lograrlo si se dan una serie de circunstancias.

Volver a 'casa'

Aunque el PSG no sería el único interesado. En Inglaterra tampoco han tardado en poner al Manchester United en la pugna. Un regreso soñado a Old Trafford. Más de una década después de cerrar una etapa como red devil para volver a casa con el objetivo de volver a impulsar a la entidad a lo más alto. El United, como casi todos en la Premier, tiene dinero para asumir su fichaje y su ficha. Más todavía si se concreta alguna salida como la de Paul Pogba.

Tener a un cinco veces Balón de Oro en la plantilla está al alcance de muy pocos. ¿Quién más a parte del PSG y el United? El Real Madrid podría tener el potencial económico para recuperar al '7', aunque en caso de poder fichar a una gran estrella mundial su objetivo es Mbappé. En Inglaterra estarían los otros candidatos: Manchester City, Arsenal, Chelsea... Pero teniendo antes la opción del United, parece remoto verle en la Premier con otra camiseta que no sea la de los red devils.

Un círculo muy cerrado (más todavía del que podría imaginar Leonardo) y una Juventus que tiene un agujero económico al que tiene que poner solución como sea. La única que se presenta en el horizonte es la venta de Cristiano Ronaldo. ¿Quién podrá reclutar al delantero portugués?

