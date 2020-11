De Llorente a Koke: las reacciones al empate de España ante Holanda

Primer partido para la selección española en este parón de noviembre, el último del año 2020. El combinado que dirige Luis Enrique no pasó del empate ante Holanda en el Johan Cruyff Arena. Duelo amistoso, si es que se puede calificar de amistoso a un enfrentamiento entre estos dos países.

El partido sirvió como preparación para los encuentros ante Suiza y Alemania de la UEFA Nations League -el primero se disputa el sábado 14 y el segundo el martes 17-. Y también para que Sergio Ramos alcanzase la cifra de 176 partidos disputados con España, empatando así a la leyenda de Gianluigi Buffon.

Después del encuentro hablaron ante el micrófono de Teledeporte varios protagonistas. De los debutantes Marcos Llorente y Unai Simón, a jugadores como Koke o Bellerín que regresaban al combinado nacional. También lo hizo Canales, autor del único gol de la Selección en Ámsterdam.

Marcos Llorente

Debut con España

"Contento y feliz por todo lo que he luchado. Es para estar feliz y celebrarlo".

Sueño cumplido

"Es uno de los principales objetivos cuando eres pequeño. Espero que sigan viniendo momentos como este".

Empate ante Holanda

"El partido estaba descontrolado con idas y venidas. El rival ha puesto las cosas complicadas. Nos quedamos con las cosas buenas y a pensar en lo siguiente".

Jugadores del Atlético

"Nosotros nos debemos a nuestro club y trabajamos para cuando llegue esa llamada".

Koke

Regreso a la Selección

"Me he sentido bien después de dos años sin venir. He trabajado para estar aquí. Me he encontrado a gusto de menos a más".

Empate

"Jugamos contra un gran rival. Ellos han encontrado el empate. Hay que seguir trabajando".

Partidos ante Suiza y Alemania

"Tenemos que quedar primeros de grupo y ganar esos dos partidos".

Álvaro Morata

"Hay mucha competencia. Estoy contento por él. El equipo ha estado bien".

Canales

Gol ante Holanda

"Contento por poder ayudar al equipo. Una pena el empate porque el equipo salió a ganar. Hemos jugado ante un rival fuerte y nos hemos podido llevar el partido".

Segunda parte

"En la primera parte hemos tenido buenas llegadas y hemos controlado el partido. Nos sentíamos cómodos. En la segunda parte nos ha costado entrar y luego hemos vuelto a tener llegadas".

Partidos de la UEFA Nations League

"Los encaramos bien y con ganas de jugar el sábado y salir a ganar en cada partido".

Unai Simón

Debut con la Selección

"Me he sentido bien. Un poco nervioso al ser el debut. Un partido más".

Puesto de portero en España

"Luis Enrique nos da unas pautas a seguir. Me encuentro cómodo con el equipo. Ha sido un partido bastante intenso y es lo que se le exige a un portero".

De Gea y Kepa

"Son dos porterazos, unos superdotados del fútbol. De ellos aprendo mucho y Luis Enrique puede estar seguro de la portería que tiene".

Bellerín

Vuelta a la Selección

"He disfrutado como un niño el poder venir con la Selección. El partido de amistoso no ha tenido nada. En la segunda parte hemos dejado muchos espacios a la espalda. Queda trabajo por hacer".

Cambio desde la última vez que estuvo

"Te reencuentras con jugadores de la sub21 y ves a compañeros que has tenido en el pasado. Es bonito reencontrarse".

Premier League

"El producto español es buen producto. Los ingleses siempre están ahí intentando pescar. Es una liga que exige mucho y hay que estar a la altura".

