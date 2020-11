Luis Enrique, tras el golpe de Gayà: "Valoramos llamar a otro jugador o a algún sub21"

Luis Enrique atendió a los medios al término del partido entre Holanda y España. El cuadro nacional empezó ganando y mostrando una notable superioridad. Sin embargo, la falta de pegada condenó al empate a la Selección. Morata volvió dejando buenas sensaciones, aunque sin puntería, y Unai Simón debutó siendo protagonista por su juego con los pies.

De todo ello habló un seleccionador que, pese a todo, se marchó con una mala noticia. Y es que José Luis Gayà, titular por el lateral en este primer amistoso, tuvo que retirarse antes de la media hora de partido por un golpe en un balón alto. El zaguero sufrió una brecha y es duda para los siguientes encuentros. Según el propio técnico, en función del parte médico definitivo, se convocará a un nuevo jugador para ocupar la posición.

Además, Luis Enrique también aprovechó para aplaudir el dato histórico de Sergio Ramos. El jugador del Real Madrid salió como suplente para alcanzar la misma cifra de partidos que Buffon. Un hito que le sitúa entre los más grandes del fútbol internacional y que el seleccionador explicó con que deben cuidar al jugador con más partidos.

Ocasiones de gol

"Al final son situaciones en las que marcar gol es lo más difícil. Hoy creo que hemos generado las suficientes para generar alguno más, también el rival, pero no me preocupa. Tengo muy buenos jugadores, muy buenos delanteros que van a aportar goles. El gol es obra de todo el equipo, igual que defender, y por ahí vamos. Es evidente que me encantaría materializar las ocasiones, por lo que significaría para la moral del jugador".

Los minutos de Ramos

"¿Por qué tiene que ayudar? Es simplemente cuidar al jugador que más veces ha sido internacional con la selección española, por el calendario que lleva. Y darle la oportunidad de tener más oportunidades. Pero no por generar buen rollo, sigue igual juegue más o menos. Era un tema de que siga jugando partidos".

🗣️ @LUISENRIQUE21: "El cambio de @SergioRamos obece a cuidar al jugador y como reconocimiento para que siga sumando partidos".



➡️ "No he hecho el cambio para generar buen rollo".

Errores

"Es evidente que en la segunda parte hemos tenido desajustes en la presión. Nos han generado problemas, pero hay que reconocer la dificultad de jugar contra Países Bajos. Sí que nos han pillado. No es que me preocupe, sino que me ocupan esas situaciones que pueden decantar la balanza".

El juego del portero

"Acojonado no, pero esa es la dificultad de ser entrenador. Transmites una idea, un mensaje y queremos sacar el balón desde atrás. Es la dificultad, cada uno lo entiende a su manera. Simón ha estado sobresaliente. Sí es verdad que en algún momento ha podido exagerar, pero ha estado de sobresaliente. En la segunda parte ha habido menos riesgo. Nos ha dado no solo soluciones en la continuidad, también en juego aéreo y en la cobertura defensiva".

Morata

"En la primera parte ha habido momentos en los que han aparecido infinidad de pases con Morata. Lo ha hecho muy bien, ha recibido, ha dado continuidad en el juego, hemos generado gracias a sus apoyos de ruptura varias ocasiones de gol… Ha sido una primera parte muy buena".

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Unai Simón ha estado de sobresaliente".



➡️ "Para jugar en la @SeFutbol tiene que sacar el balón jugando, iniciar juego y nos ha aportado mucho".

Centro del campo

"Tanto Rodri como Koke y Sergio han estado muy bien. Dando e interpretando muy bien, y respetando el posicionamiento. Han jugado con criterio. Creo que han estado a un nivel completo y no era fácil, enfrente estaba la mejor Holanda que podíamos ver hoy".

Sustituto de Gayà

"Hablaremos con los doctores. Un golpe en la cabeza siempre nos preocupa y en este caso la avería era bastante potente. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona, no descartamos llamar a un jugador más porque solo tenemos dos jugadores. Pero vamos a ver, porque aunque queramos llamar tiene que tener la PCR… También valoramos llamar a alguien de la Sub21".

