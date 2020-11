Asensio: "Todavía me queda para llegar a mi mejor nivel, pero confío en mis posibilidades"

Marco Asensio ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido frente a Holanda, que se celebra este miércoles 11 de noviembre. El futbolista del Real Madrid entró en la convocatoria de la Selección después de la baja por lesión de Ansu Fati y, en rueda de prensa, ha asegurado que quiere aprovechar la oportunidad.

Derrota del Real Madrid

"Siempre que no se dan los resultados en el club no es agradable, pero ahora estamos centrados en la selección. Aquí hay otra dinámica y estoy centrado en los tres partidos que tenemos por delante".

️ @marcoasensio10: "Aún me queda tiempo, paciencia, para llegar a mi mejor nivel".



️ "Estoy al 100%, pero aún me queda un poquito. Confío en mi trabajo y en mis posibilidades".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/f2QxUqxGvZ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 10, 2020

Momento de forma

"Aún me queda tiempo, paciencia, para llegar a mi mejor nivel. Confío en mi trabajo y en mis posibilidades".

Sensaciones después de la lesión

"Las sensaciones tras la lesión son buenas. Al final es ganar confianza según van avanzando los partidos".

Partido ante Holanda

"Muy contento de volver a estar con la Selección. La mitad de mi familia es holandesa y estoy muy feliz de estar aquí. Aprovecho para dar un mensaje de apoyo a Ansu tras su lesión. Necesito partidos y con trabajo llegarán los mejores momentos".

¿Solo un amistoso?

"Para nosotros es un partido oficial, por el rival y por el estadio".

Presión

"Sé que juego en el Madrid y en la Selección. Ahora mismo es una motivación. Mi objetivo es estar mejor cada vez y sé que los buenos momentos van a llegar".

Otras declaraciones

Marco Asensio también ha hablado ante los micrófonos de Teledeporte. "Estoy muy contento de volver. Juego contra un país muy especial para mí, la mitad de mi familia es de aquí", ha señalado sobre su vuelta con España, para después mandar un mensaje a Ansu Fati: "Le mando un abrazo y una pronta recuperación. Estoy aquí que es lo que cuenta".

Se ha referido, como en rueda de prensa, a su estado físico y exigencia sobre su figura: "Me siento bien. Estoy a buen nivel, pero me queda un poco para estar en mi máximo. Aún necesito partidos. No sé si se me pone demasiada presión. Eso no lo controlo, yo estoy para trabajar y estar al máximo para ayudar al Madrid y a la Selección".

Para finalizar ha hablado sobre lo que le falta para estar a su mejor nivel: "Jugar partidos, tener confianza. Esto es un proceso largo. Seguro que con los partidos y el tiempo llegará mi máximo nivel". Y el punto final con lo puso para hablar sobre su relación con Luis Enrique.

Luis Enrique y Marco Asensio, en un entrenamiento de la selección española EFE

"Todos los que estamos aquí recibimos su confianza. Mañana tenemos una prueba interesante, lo afrontamos como un partido interesante en la preparación de la Eurocopa", ha sentenciado el '11' del Real Madrid sobre la figura de Luis Enrique, quien también ha tenido palabras para el propio Marco Asensio en rueda de prensa.

