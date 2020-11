La bronca a Cristiano que retumba en Italia: "Es un ignorante y no respeta a sus compañeros"

Cristiano Ronaldo no tuvo su día en la Champions League. El portugués no mojó en la goleada de la Juventus al Ferencvaros húngaro y acabó enfadado. Su actitud no ha sentado bien a algunos en el entorno bianconero, como es el caso de Pasquale Bruno, exjugador del equipo de Turín que ha cargado duramente contra el astro luso. Hasta ahora no se había visto un ataque así hacia Cristiano en Italia.

"Es un ignorante. Lleva dos años en Italia y aún no ha aprendido a hablar nuestro idioma. Utiliza el español para expresarse. No respeta a sus compañeros ni a los italianos", dijo Pasquale Bruno en el programa Tiki Taka que se emite en la tele italiana. Una bronca dura sobre cómo debe comportarse en el vestuario.

Fue un partido en el que Cristiano buscó el gol de todas las maneras, pero no lo encontró. Primero, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, alineado por Pirlo en el lateral derecho, en un once inicial sin Dybala, realizó una gran jugada por la banda y metió un centro que, rozado por Cristiano, Morata remató a placer para subir el 1-0 al marcador.

Cristiano Ronaldo, contra el Ferencvaros Reuters

No le faltó coraje al Ferencvaros, que se acercó en algunas ocasiones al área rival, pero las mejores oportunidades siguieron siendo para el Juventus, en el que primero Federico Chiesa y luego Cristiano, anticipado en el último momento por el esloveno Miha Vlazic tras una gran asistencia de Morata, rozaron la doble ventaja antes del descanso.

Asistencia a Morata

Pero la superioridad técnica juventina siguió marcando la diferencia y, a la hora de juego, Cristiano ofreció un buen pase raso a Morata para que éste lo enviará a una escuadra con un certero disparo con la pierna derecha.

Fue el golpe que acabó definitivamente con el Ferencvaros. Pirlo dio descanso al delantero madrileño y dio paso a Dybala, y el argentino aprovechó dos inexplicables errores del club húngaro para sentenciar el encuentro.

Enfado con Dybala

Primero fue Vlazic quien falló un pase defensivo y, con complicidad del meta Dibusz, abrió el camino para el 3-0 de la 'Joya' en el 71. Diez minutos más tarde, de nuevo Dibusz falló una cómoda salida de balón y lo entregó a Dybala, cuyo disparo acabó entre las mallas tras un decisivo toque del georgiano Lasha Dvali.

Fue gol en propia meta, para la decepción de Cristiano, quien miró muy mal a su compañero porque quería mejorar su cuenta goleadora en la Champions League, algo que finalmente no logró. Cristiano lleva 130 dianas, por las 118 del argentino del Barcelona Lionel Messi.