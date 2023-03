Enfado en el Real Madrid por el arbitraje de El Clásico: "Todo el mundo vio que no era penalti"

El Real Madrid Femenino dio una buena imagen en el último Clásico disputado en el Estadio Johan Cruyff. El equipo blanco volvió a perder frente al Barcelona, pero, en esta ocasión, por la mínima y después de un penalti transformado por Rölfo de lo más polémico.

Fue en el minuto 76 cuando una falta, bastante discutida, acabó con un balón al área. Entonces la colegiada del encuentro señaló el punto de los once metros por una acción entre Athenea del Castillo y Salma Paralluelo. Penalti muy discutido y con división de opiniones entre ambos equipos.

En el Real Madrid hay enfado porque consideran que no hubo pena máxima de Athenea. Así lo expuso Alberto Toril: "Ya lo había visto en directo que no era penalti y luego viéndolo en las imágenes creo que todo el mundo ha visto que no era penalti. Es una acción que decide un partido muy igualado y nos vamos un poco tristes por eso".

En declaraciones para los medios del club, el entrenador del Real Madrid Femenino destacó el buen trabajo de sus futbolistas: "La imagen ha sido buenísima. Por momentos hemos estado a un nivel muy alto, incluso por encima de ellas. Una pena el resultado final, pero contentas. Cada vez estamos más cerca. A veces las cosas no se dan como quieres o como mereces".

La jugada que rompió el 0-0 en el Clásico de Liga F



La árbitra señaló penalti de Athenea sobre Salma Paralluelo y Rolfo puso el primero para el FC Barcelona ante el Real Madrid #LigaFenDAZN pic.twitter.com/YaTTXiyvdP — DAZN España (@DAZN_ES) March 25, 2023

Con esta derrota, el Real Madrid Femenino se queda a 13 puntos del FC Barcelona, que sigue siendo el líder invicto de la Liga F y está cada vez más cerca de revalidar el título de campeón. Por su parte, las merengues continúan en el objetivo de sellar su billete para disputar por tercera temporada consecutiva la Women's Champions League.

Versión del Barça

Si en el Real Madrid Femenino consideran que no hubo penalti de Athenea sobre Salma, en el Barcelona opinan que las decisiones arbitrales fueron correctas en el Johan Cruyff. "Ha sido un arbitraje correcto. Cada uno siempre pide más para su equipo", dijo Jonatan Giráldez.

"Creo que ha sido un gran día de fútbol. La afluencia de público al estadio siempre da un ambiente especial, ganar al Madrid y colocarte a 13 puntos es un chute de adrenalina, una energía muy favorable para lo que nos queda", continuó explicando el entrenador del Barça.

"Viendo la alineación entendí que priorizaban tener algo más de control, pero a nivel personal me tranquilizaba porque tendrían menos intención de apretarnos, por eso creo que nos han llegado tan poco. Cuando el rival no se expone hace que se iguale más", sentenció Giráldez en rueda de prensa.

