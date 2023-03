La pregunta más incómoda a Odegaard en España: "¿Ves a Haaland en el Real Madrid?"

Martin Odegaard regresó a España para liderar a la selección de Noruega en La Rosaleda de Málaga. En el inicio del camino hacia la Eurocopa 2024, los nórdicos cayeron en un partido marcado por la ausencia de Erling Haaland, quien se pierde los encuentros con su combinado nacional por lesión.

Haaland marcó la previa del partido y también el post. Y es que los rumores que relacionan su futuro con nuestro país continúan a la orden del día, pese a tener contrato en vigor con el Manchester City. Aunque se habló del FC Barcelona, tanto en el pasado como en el presente la opción del Real Madrid sigue siendo la que más peso tiene.

Por esto se le preguntó a Odegaard después de sufrir la derrota por 3-0 frente a la selección española de fútbol. El centrocampista y actual buque insignia del Arsenal se enfrentó así a la pregunta más incomoda: "¿Ves a Haaland en el Real Madrid?". "Solo quiero hablar de Noruega, no del Arsenal o del Real Madrid", se limitó a responder.

Martin Odegaard, en La Rosaleda con la selección de Noruega Reuters

Al ex del Real Madrid le volvieron a hablar del que fuera su club. Aunque, en esa ocasión, para conocer si había tenido contacto con sus excompañeros. "He estado saludando y hablando con Carvajal, Ceballos y con Nacho". Como avisó justo antes, no profundizó mucho más en los temas que no se refiriesen a su selección.

El partido

No solo se le preguntó por temas referidos al Real Madrid a Odegaard, también por la importante baja de Haaland y cómo afectó a Noruega la ausencia del delantero: "Sorloth ha hecho un gran trabajo hoy, pero la baja de Haaland es muy importante para nosotros. Al final, es el mejor delantero del mundo".

[De la Fuente: "Aún no hemos ganado nada, pero tenemos las bases para crecer en el futuro"]

Lo que sí dejó claro después el centrocampista del Arsenal fue que sí hubo penalti de Rodri: "La jugada de Rodri sobre mí ha sido penalti". Sin dudas ante la polémica y con un gran deseo en esta fase de grupos camino a la Euro de Alemania 2024: "Espero que España y Noruega se clasifiquen juntas para jugar la próxima Eurocopa".

Por el momento, tras disputarse la primera jornada de la fase de grupos, España lidera el Grupo A, empatado a puntos con Escocia (3). Noruega y Chipre son últimas, ambas cayeron por idéntico resultado (3-0) y falta por estrenarse la selección de Georgia, exenta esta jornada al ser cinco equipos en el grupo.

Sigue los temas que te interesan