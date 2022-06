Marta Cardona deja el Real Madrid Femenino: la despedida más emotiva

Poco a poco se van conociendo detalles de cómo será la plantilla del Real Madrid Femenino la próxima temporada 2022/2023. El equipo blanco, que disputará la Women's Champions League por segunda campaña consecutiva, no contará con Marta Cardona. La futbolista española se ha encargado de dar la noticia en su cuenta de Instagram.

"Hola madridistas, ha llegado mi despedida. No os voy a mentir, me hubiese gustado despedirme en el campo, con todos vosotros. Ha sido una etapa de dos años, donde el primero fue ilusionante en todos los sentidos; tanto a nivel deportivo como personal", ha comenzado escribiendo Cardona.

Un año complicado por culpa de las lesiones: "Este año, en cambio, me ha tocado vivir la parte más dura del fútbol y, del deporte en general. Las lesiones me han mantenido apartada de los terrenos de juego, donde soy feliz; no ha sido el año que esperaba y que esperabais de mí, pero me voy con la cabeza alta de saber que hice todo lo que tenía en mis manos para recuperarme y volver a jugar".

La talentosa jugadora ha querido mostrar su agradecimiento por estos dos años: "Agradecer al club y a la directiva por confiar en mí en este proyecto que empezó de cero, así como a mis compañeras y cuerpo técnico de ambos años. Lo más importante es que he conocido a grandes personas que me llevo para siempre".

Tampoco se ha olvidado de los aficionados merengues, los cuales siempre le han mostrado un enorme apoyo. "Y, a vosotros afición, gracias por hacerme sentir tan querida desde que llegué, sobre todo este año donde más lo he necesitado. Os deseo mucha suerte", ha sentenciado Marta Cardona.

Una de las respuestas más emotivas ha sido la de la portera Misa Rodríguez: "La despedida que nunca quise leer. Gracias por estos dos años en lo que deportivamente nos has dado mucho, tu entrega y dedicación incansable, tus goles y tus asistencias. Y, personalmente, gracias por ser mi alegría en el vestuario, por todas las tonterías y por haber hecho de mí, una mejor persona. No va a volver a ser lo mismo sin ti. Te toca disfrutar y sobre todo volver a ser feliz dentro del campo. Te deseo todo lo mejor, siempre juntas sea donde sea".

Asllani, otra baja

Antes que Marta Cardona, fue Kosovare Asllani la que se despidió del Real Madrid Femenino y de la afición blanca: "Gracias por todo, madridistas. En este momento, no puedo poner en palabras lo que quiero decir, excepto que siempre tendréis un lugar especial en mi corazón".

La 'Reina' sueca, al igual que Cardona, ha tenido una temporada plagada de altibajos por culpa de las lesiones. Deja el club de Concha Espina después de ser la líder que llevó al conjunto merengue a jugar su primera Champions. Y deja también a su heredera: Athenea del Castillo.

