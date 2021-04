La reacción de Misa Rodríguez a la campaña 'Misma Pasión': "Me he sentido muy arropada"

Hace una semana que estalló una nueva polémica sexista en el fútbol. La portera del Real Madrid Femenino, Misa Rodríguez, publicó un mensaje en sus redes sociales junto a una foto de Marco Asensio con el lema "Misma Pasión". A este le siguieron una serie de respuestas repugnantes.

Desde "Esa quiere parar dos pelotas a la vez" a "Tanta pasión como ganas de empotrárselo" o "Misma orientación sexual". Esto llevó a la guardameta a eliminar su publicación en Twitter. Pero entonces Asensio decidió colgar el mismo montaje y el mensaje de "Misma Pasión".

Esto se convirtió en un fenómeno viral que rompió fronteras. Desde clubes españoles a internacionales, así como otros deportes, apoyaron a Misa y al fútbol femenino. La portera del Real Madrid y de la selección española agradeció después todo el apoyo recibido y ha sido ahora cuando al fin ha hablado.

DESDE DENTRO | La 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐎́𝐍 de @marisabelrr1 .



️ La guardameta firmó ante su segunda internacionalidad con .



️ Tras una semana intensa de trabajo, confesó estar “𝐦𝐮𝐲 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐚𝐩𝐨𝐲𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞” . pic.twitter.com/l8m34zhzED — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) April 14, 2021

Después de la victoria de España ante México, en el que Misa cumplió su segundo partido como internacional, la arquera canaria aseguró haberse sentido muy "arropada": "Me he sentido muy arropada por toda la gente. Al final, la pasión es lo más importante, pero sí que es verdad que he estado centrada en lo que tengo que estar, que es en entrenar lo mejor posible en la Selección".

"Agradezco todo el cariño y todas las muestras que se han hecho hacia mi persona de todas las partes del mundo. Y la verdad es que estoy muy agradecida por ello", ha afirmado la futbolista al final de la concentración del combinado nacional. Misa se ha convertido en todo un icono en la lucha contra el machismo.

Análisis del partido

También quiso hablar sobre la victoria por 3-0 de la Selección: "México nos ha puesto las cosas muy difíciles. Sabíamos que iba a ser un rival difícil y bueno, si es verdad que en la segunda parte se nos puso la cosa de cara, metimos los tres goles y mantuvimos la portería a cero. Fue un partido muy bueno".

"Confío en mí misma. No pienso en que fuese martes y 13. La verdad es que se dio todo de cara para que el partido saliera y lográsemos la victoria. Estoy muy contenta por ello. Es muy importante, sobre todo de cara a la Eurocopa de Inglaterra. Solo pensamos en ganar cada partido para llegar con las mejores sensaciones", sentenció la portera desde Marbella.

