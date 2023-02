El reto en la Youth League del Juvenil de Arbeloa: Salzburgo en octavos y posible Clásico en cuartos

Sorteado el camino hasta la final de la Youth League para los 16 equipos que siguen con 'vida' en el torneo. En los bombos estaban tres equipos españoles (Real Madrid, Barcelona y Atlético) que accedieron a octavos por la vía directa tras ser primero de grupo. Los tres tuvieron suerte en una eliminatoria que se juega a partido único.

Ningún rival difícil para los españoles. El Juvenil A del Real Madrid se medirá contra el RB Salzburgo en el Alfredo di Stéfano. Barça y Atleti, por su parte, también afrontarán los octavos jugando en casa aunque no tenían el privilegio del factor campo en casa. Los rivales de azulgranas y rojiblancos serán AZ Alkmaar y Genk, respectivamente.

La ronda de los octavos de final se celebrará entre lo días 28 de febrero y 1 de marzo, por lo que apenas restan dos semanas para conocer como avanza la Champions League de las canteras europeas.

La ceremonia dejó sorteado todo el cuadro de las eliminatorias. Esto quiere decir que ya se sabe contra quién se podrá enfrentar cada equipo de pasar de ronda. Eso trae varios bombazos, con dos de los tres españoles por el mismo lado del cuadro en el camino hasta la final.

Barça y Real Madrid podrían medirse en cuartos de final, con la ventaja para los culés de jugar en casa también esta eliminatoria. Por su parte, el Atleti estaría obligado a visitar al ganador del cruce entre el Milan y Ruh Lviv ucraniano. Los cuartos de final se disputarán entre el 14 y el 15 de marzo y serán también a partido único.

Cada ganador de cuartos ganará un billete para la Final Four que celebra la Youth League cada temporada. Esta se disputará en su totalidad, semifinales y final, en el Colovray Stadium que la UEFA tiene incorporado en su centro de entrenamiento en la ciudad que también alberga su sede, Nyon.

El ganador de la eliminatoria con el posible Clásico se mediría en semis al vencedor del cruce 3 de cuartos (Sporting Portugal/Ajax vs Liverpool/Porto). En el otro lado se medirán los ganadores del cruce 4 (Borussia Dortmund/PSG vs Hajduk Split/Man City) y del cruce 2 (Milan/Ruh Lviv vs Atlético Madrid/Genk). Las semis se disputarán el 21 de abril y la final tres más tarde, el 23 de abril.

- Emparejamientos de octavos de final (28 febrero/1 marzo):

1 - Milan (ITA) - Ruh Lviv (UKR)

2 - Barcelona (ESP) - AZ Alkmaar (NED)

3 - Liverpool (ING) - Oporto (POR)

4 - Atlético de Madrid (ESP) - Genk (BEL)

5 - Borussia Dortmund (GER) - PSG (FRA)

6 - Hajduk Split (CRO) - Manchester City (ING)

7 - Sporting Lisboa (POR) - Ajax (NED)

8 - Real Madrid (ESP) - Salzburgo (AUT)

- Emparejamientos de cuartos de final (14/15 marzo):

1 - Ganador 2 (Barcelona-AZ) - Ganador 8 (Real Madrid-Salzburgo)

2 - Ganador 1 (Milan-Ruh Lviv) - Ganador 4 (Atlético-Genk)

3 - Ganador 7 (Sporting-Ajax) - Ganador 3 (Liverpool-Oporto)

4 - Ganador 5 (Dortmund-PSG) - Ganador 2 (Hajduk Split-City)

- Emparejamientos de semifinales (21 abril, en Nyon):

1 - Vencedor 3 - Vencedor 1

2 - Vencedor 4 - Vencedor 2

- Orden de la final (en Nyon, 24 abril ):

Ganador 1 - Ganador 2.

