El análisis de Pablo Laso y Gabriel Deck tras perder ante Anadolu Efes: "Solo un tiro libre no es normal"

El Real Madrid dejó escapar un triunfo clave en la Euroliga de baloncesto ante Anadolu Efes. El equipo merengue tuvo una ventaja de hasta 13 puntos, pero el conjunto turco se aprovechó de sus aciertos en el triple y de la mala gestión merengue en los últimos minutos para certificar la remontada. Pablo Laso, entrenador del cuadro madrileño, se mostró contento por la imagen de sus jugadores pese a la derrota.

"Nos faltó algo de gas en el último cuarto pero hemos jugado un partido bastante sólido durante los 40 minutos defensiva y ofensivamente. Sabemos todo su potencial pero les hemos parado, incluso con su gran acierto de 3 puntos porque son un equipo talentoso", aseguró el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa posterior.

"Les doy crédito pero solo pienso en mi equipo. Hemos cogido más rebotes, más asistencias, menos pérdidas y hemos estado sólidos y así es cómo tenemos que jugar. Es uno de esos días que no estás feliz porque no has ganado pero felicito a mis jugadores por el esfuerzo y porque hicieron un gran trabajo, luchando hasta el final", subrayó el técnico merengue.

💬 @pablolaso: “No estoy feliz pero el equipo ha hecho un gran trabajo” #EuroLeague pic.twitter.com/yA1WkK1lJe — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) March 22, 2022

Laso no quiso darle demasiada importancia a la derrota y pidió mirar la parte positiva del encuentro. "Es un clásico de la Euroliga y uno de los grandes partidos de Europa. Los dos equipos tienen muy buenos jugadores y cuando jugamos hay mucha intensidad y a los aficionados les gusta. Mucha gente hablará del partido de Micic o de Deck pero esto es un deporte de equipo y creo que nosotros hemos jugado bastante sólidos", reconoció.

Deck, en racha

Uno de los jugadores claves del encuentro fue Gabriel Deck. El alero argentino terminó la noche con 23 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias. La mejor estadística desde que regresara al Real Madrid y que, cómo él mismo ha reconocido, demuestra que cada vez está en mejores condiciones.

"En el tramo final hemos fallado algunos tiros abiertos solos que sí habíamos metido durante el partido. A pesar de ello, creo que hemos hecho muy buen trabajo en una cancha difícil contra un equipo muy duro. Respecto a mí, cada día estoy mejor y contento de ir cogiendo el ritmo y meterme en el equipo, que me estaba costando un poco, pero con la confianza del equipo está siendo fácil", explicó tras el partido.

Deck, además, aprovechó para mostrar su disconformidad con las decisiones arbitrales en una segunda mitad en la que el Madrid perdió la cara al triunfo. "No es normal que se tire solo un tiro libre en el segundo tiempo después de haber ido tanto para el aro pero son cosas que pasan. Nosotros tenemos que pensar en nuestro trabajo, en lo que hemos hecho bien y seguir para adelante".

El Real Madrid se enfrentará la próxima jornada al Maccabi. El equipo de Pablo Laso quiere una victoria que le reforzaría como segundo clasificado. Por el momento, ya tiene asegurado el factor cancha en la Euroliga.

