El análisis de Pablo Laso de la victoria del Real Madrid sobre el Surna Bilbao Basket

El Real Madrid de Baloncesto se impuso al Surna Bilbao Basket en una nueva jornada de la Liga Endesa. Los de Pablo Laso arrasaron a su rival y se llevaron el triunfo con un marcador a favor de 95-61. El técnico vitoriano analizó después la actuación de sus pupilos.

Laso destacó la atención que pusieron sus jugadores desde el inicio del encuentro y eso que este partido cerró una semana complicado, en la que como apuntó sabía que les "costaría recuperar". El dato del partido estuvo en el registro de los lanzamientos de tres y ahí tanto el entrenador blanco como Poirier pusieron su atención.

El técnico merengue no quiere quedarse solo con el acierto de triple, pero es inevitable no destacarlo: "Luce más el acierto, pero como entrenador me fijo más en si están bien tirados". Mientras que Poirier señaló que no todos los días se meten quince triples en un mismo partido.

Yabusele durante un partido de esta temporada con el Real Madrid ACB Media

Análisis del partido

"Desde el principio hemos estado muy atentos, hemos compartido bien el balón y había energía en todas las acciones, por lo que hemos logrado ventajas muy pronto. Además, hemos mantenido la concentración tras una semana complicada en la que sabíamos que nos costaría recuperar. Pero hemos estado muy bien tanto en Múnich como aquí. Ahora, hay que pasar página pronto porque nos espera otra semana complicada con el Zalgiris el viernes y el Fuenlabrada el domingo". Contento con su equipo "Estoy contento porque tras el descanso hemos sido capaces de entender que teníamos que salir con la misma energía y por eso el triunfo ha sido más fácil. En cuanto a los 15 triples, luce más el acierto, pero como entrenador me fijo más en si están bien tirados. Hoy tuvimos mucha paciencia en el juego, no forzamos las situaciones de ataque y perdimos muy pocos balones". Vincent Poirier Todos aportan "Hemos estado muy concentrados y con mucha intensidad contra un equipo que podía ser difícil. Cuando jugamos en equipo somos muy difíciles de ganar y lo hemos demostrado hoy. Todos aportamos y no dependemos de ningún jugador en concreto". Aspectos destacados "Hemos hecho partidos con pocos triples, pero hoy hemos conseguido 15. Ha sido un partido con muchas asistencias, compartiendo el balón también. Han sido dos semanas muy intensas y difíciles y esta victoria ha sido importante para nosotros. Ahora, toca descansar y pensar en el próximo".

