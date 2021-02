El aplaudido mensaje de Rudy a Pau Gasol tras fichar por el Barça

El fichaje de Pau Gasol por el FC Barcelona no dejó a nadie indiferente. Y no es para menos, pues una leyenda del baloncesto nacional regresa a la competición española contra todo pronóstico. Jugadores como Rudy Fernández, líderes del máximo rival culé, no han dudado en pronunciarse públicamente tras conocer la operación. El balear, en un mensaje muy comentado, ha mostrado las dos sensaciones que vive parte de la afición.

Rudy, por medio de su cuenta oficial de Twitter, ha celebrado que Pau se embarque en un nuevo proyecto de baloncesto después de dos años apartado de las pistas de baloncesto. Sin embargo, el alero no olvida que los éxitos de Pau hasta junio supondrán la derrota del Real Madrid. Y más recordando que apenas hace unas semanas se produjo una dolorosa derrota en El Clásico de la Copa del Rey.

"Si ya era difícil, con tu llegada ya ufff", ha bromeado Rudy Fernández cuando daba la "bienvenida" a Pau. "Eso sí te digo, te esperamos con los brazos abiertos fuera de la pista hasta junio", ha recordado Rudy. En ese momento, ya con la temporada finalizada, Gasol habrá acabado el contrato que le vincula con la entidad culé hasta junio del 2021. Hasta entonces, como ha dejado claro Rudy, "dentro" de la pista ya sabe "cómo" se pone.

Welcome @paugasol , si ya era difícil...con tu llegada ya ufff.Eso si te digo, te esperamos con los brazos abiertos fuera de la pista hasta junio 😜😜 dentro..... ya sabes cómo me pongo 😉 😉 — Rudy Fernandez (@rudy5fernandez) February 23, 2021

El gesto del alero del Real Madrid no ha pasado desapercibido. Rudy mantiene una gran amistad con Pau Gasol y tantos años en la Selección, en una época dorada como la que han protagonizado ambos jugadores con la elástica nacional, no se romperá pese a la rivalidad en el parqué. Además, la vuelta de Pau Gasol supone una buena noticia para todo el baloncesto nacional: su presencia en los Juegos Olímpicos está más cerca de hacerse realidad.

Y es que Pau siempre se puso como objetivo poder acudir en la convocatoria de Sergio Scariolo para la cita olímpica de Tokio. La gran duda estaba en cómo llegaría al campeonato sin haber tenido minutos en un equipo de primer nivel. Su opción primordial siempre fue la NBA, pero ante la falta de ofertas Gasol ha optado por regresar al Barcelona 20 años después de su marcha.

¡Excelente noticia!

Fantástico jugador y mejor persona. ¡Bienvenido de nuevo a casa, @paugasol! pic.twitter.com/1DpVdvZcFq — Alejandro Blanco (@COE_Presidente) February 23, 2021

Otras felicitaciones

Clubes como el Estudiantes o el Valencia Basket también han mostrado vía redes sociales su alegría por el fichaje de Pau. El regreso del pívot supondrá un empujón a la competición nacional y todos los partidos en los que pueda contar con minutos ganarán interés para el aficionado.

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y uno de los que más ha coincidido con Pau Gasol en todas las citas de estas características, ha definido su vuelta como una "excelente noticia" de un "fantástico jugador y mejor persona".

[Más información - Pau Gasol y el ejemplo de gestionar una fortuna como jugador de la NBA]