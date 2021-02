Jaime Mata: "Hugo Duro ha caído en el Real Madrid en el momento adecuado"

El Getafe marcha en la posición 15 de la tabla después de haberse disputado las primeras 24 jornadas de La Liga. Los azulones, con 24 puntos, coquetean con el descenso, el cual tienen a tan solo tres, mientras que mirando hacia arriba, los puestos que dan opción a jugar competición europea se encuentran a 17.

El Getafe ha ido de más a menos, pero en el vestuario confían en poder conseguir la permanencia. Eso es lo que ha asegurado Jaime Mata durante una entrevista en el programa Lunes Con Goles de Radio Miraflores: "Esta es una temporada en la que tenemos que pelearnos por no meternos en el hoyo".

El delantero no ha ocultado que este año "está costando más", pero ha afirmado que "el ánimo es bueno" y que creen que lo pueden "sacar adelante". Lo que sí ha querido dejar claro es que los rumores que rodean al equipo y a un posible cambio de entrenador no benefician a nadie.

David García intenta sacar el balón ante Jaime Mata EFE

"No es bueno que se especule con la llegada de un nuevo míster. La confianza es plena en Bordalás y no podemos dudar de él", ha apuntado, para después recordar a los aficionados: "La falta de aficionados se nota y mucho. Y puede que incluso asumamos más riesgos por ello. La presión no nos está saliendo bien y en eso estamos trabajando".

Jaime Mata ha señalado que "cada uno juega como cree que puede conseguir la victoria. Pero es algo ficticio, una mentira repetida mil veces". El jugador tiene claro que él se va a dejar la piel por conseguir el objetivo: "Yo voy a intentar aportar mi granito de arena para salir de esta situación".

De Kubo a Hugo Duro

En otro orden de cosas, Jaime Mata ha lanzado un consejo para los jugadores más jóvenes: "Mi consejo para la gente joven es que no vean como un fracaso el no llegar a la élite. La clave es pelear día a día por los objetivos" Y de ahí a acordarse de Hugo Duro: "Le hacíamos hincapié en que siguiera estudiando. Ha caído en el Real Madrid en el momento adecuado y con la cabeza bien amueblada".

Celebración de Hugo Duro de su gol con el Real Madrid Castilla al Navalcarnero

También ha hablado sobre Takefusa Kubo, jugador cedido por el Real Madrid en el Getafe que militó durante la primera mitad de la temporada en el Villarreal: "Es un jugador muy mediático, un chico encantador con unas condiciones brutales. Son de esos jugadores diferentes".

En cuanto a los rivales a los que le hubiera gustado enfrentarse da dos nombres: Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. "Hubiese sido muy bonito poder enfrentarme a Cristiano, pero me hubiese gustado jugar con Ronaldo Nazario", ha señalado. Para, finalmente, hablar de la selección española: "Se tienen que dar muchos factores, pero sobre todo fue un privilegio vestir esa camiseta".

