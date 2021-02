Pau Gasol vuelve al Barça: confirma su fichaje hasta final de temporada

No había más que esperar un par de días para que el propio Pau Gasol diera la noticia. El FC Barcelona volverá a contar en sus filas con el ganador de dos anillos de la NBA. Este martes el propio pívot ha hecho un comunicado anunciando su regreso a la que fue su casa durante sus primeros pasos en el baloncesto mundial. Vuelve a su Barça, al que tratará de ayudar en la consecución de una Euroliga que actualmente lideran y de una Liga Endesa en la que, por ahora, persiguen al Real Madrid.

En cualquier caso, el objetivo principal de este regreso es prepararse en un equipo de élite para los Juegos Olímpicos de Tokio que, después de la pandemia, se celebrarán en el verano de este 2021. El aplazamiento le sirvió para mejorar su recuperación del pie, el que quizás en 2020 no estaba del todo al cien por cien. En cualquier caso, el pívot ha hecho esta apuesta para estar al mejor nivel posible en el que será su último gran torneo de selecciones.

El 11 de mayo de 2019 Gasol se smetió a una cirugía para reparar una fractura por estrés en el hueso navicular de su pie izquierdo. Por aquel entonces jugaba en los Milwaukee Bucks y el objetivo era que la siguiente temporada, la 2019/2020, pudiera estar de nuevo al mejor nivel. Pero no fue así. Aunque ese verano ficharía por los Portland Trail Blazers, el veterano baloncestista no volvería a jugar en la NBA. Mientras estaba en el campus de entrenamiento, la rehabilitación demostró que la recuperación no se había completado y daría un paso al lado para buscar la raíz del problema.

Eso significaría que se perdería el Mundial de China, donde la Selección finalmente se coronó con el oro. La resignación se apoderó del aficionado medio y pocos confiaban que, a los 40, iba a poder regresar a un nivel notable. El mismo Alfonso del Corral explicaba en EL ESPAÑOL en diciembre de 2019 que era una mala noticia "que el hueso no se haya consolidado en seis meses". En cualquier caso, ponía el ejemplo de Sabonis cuando fichó por el Real Madrid, al que ayudaron para superar un problema óseo y así recuperar su mejor nivel.

Confinamiento y Kobe

Un mes más tarde recibía un palo más grande que el de su lesión. Kobe Bryant se estrellaba con su helicóptero en Los Ángeles y fallecía junto a su hija Gianna. La relación que mantenía con la estrella de la NBA con la que ganó sus dos anillos era de "hermanos", como afirmaban ambos. Esto, de una forma o de otra, afectó a su recuperación. Ahora, un año después de este suceso, siempre le recordará en el nombre de su primera hija, Elisabet Gianna Gasol.

La Covid-19 trajo consigo el confinamiento de todo el mundo. Gasol sacó su figura más solidaria y realizó varias campañas para ayudar a la sanidad. Mientras, continuaba con su recuperación, publicaba vídeos en los que demostraba que su estado mejoraba y hacía algún guiño tanto al Barça como a la NBA, donde su hermano Marc había fichado por Los Ángeles Lakers, equipo con el que Pau ganó los dos anillos. Después de estar varios meses entrenando en California, regresa a Barcelona.

El regreso

Antes de ser elegido en el puesto número tres del Draft de la NBA de 2001, Pau Gasol Sáez se había convertido en una institución en el Barça. En su segunda temporada en el club, fue clave para que el equipo culé levantase la Liga ACB y la Copa del Rey de ese mismo año. Fue el MVP de los torneos finales y su baja en Euroliga en el partido ante la Benetton Treviso fue fundamental.

Con dos Ligas ACB y esa Copa del Rey en su haber, ahora tendrá la opción de hacer crecer su palmarés más que enriquecido, sobre todo, por la Selección: dos medallas de plata y una de bronce en Juegos Olímpicos, un oro en Mundiales y tres oros, dos platas y dos bronces en Europeos le han convertido en el mejor jugador de la historia del país en esta disciplina.

