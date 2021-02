El PSG se reunirá con Alaba para intentar cerrar su fichaje

El futuro de David Alaba se resolverá en las próximas fechas. El jugador del Bayern Múnich acaba contrato a final de temporada y ya ha decidido que no renovará con el cuadro alemán. Dado su potencial en el terreno de juego, su edad y las facilidades económicas en tiempos de crisis, el defensa se ha convertido en todo un 'caramelo' en el mercado de fichajes.

Clubes como el Real Madrid ya le siguen la pista. De hecho, el conjunto merengue ve con buenos ojos su incorporación y parece el destino más factible para el austriaco. Sin embargo, otros conjuntos pelean con fuerza para convencer al jugador. Mejores contratos y un puesto fijo en el equipo serán algunas de las condiciones para ganarse la confianza de Alaba.

El último en dar un paso al frente en su fichaje es el PSG. El conjunto francés está teniendo constantes contactos con el entorno del jugador y en los próximos días, según apuntan medios franceses, se producirán nuevos movimientos. RMC asegura que, después de que Alaba haya hablado con el jeque Al-Khelaifi, el jugador tendrá una reunión con otro peso pesado de la entidad como Leonardo.

El director deportivo del PSG se verá cara a cara con Alaba estos días con la intención de presentarle el proyecto que está armando el equipo francés. Alaba se sumaría así a la plantilla de Pochettino y daría algo de oxígeno financiero a un club acostumbrado a grandes desembolsos en las últimas temporadas.

Alaba, con el Bayern Múnich Reuters

En ese proyecto, eso sí, aún existen grandes dudas. La más importante no es otra que la de Mbappé. El delantero galo no ha confirmado su continuidad en el equipo y quiere esperar un poco para decidirse. El propio Mbappé, de hecho, explicó que estaba analizando la situación para decantarse por su nuevo futuro. Renovar con el PSG está entre sus posibles caminos, aunque por el momento no ha mostrado una gran seguridad.

Alaba, por su parte, ha dejado todo en el aire. En una reciente rueda de prensa confirmó que no renovaría con el Bayern y que contaba con varias ofertas sobre la mesa. "Tomé la decisión por mí mismo de hacer algo nuevo y dejar el club", justificó ante los medios.

Alaba y el Madrid

El conjunto merengue, tal y como explicó EL BERNABÉU, prevé realizar varias modificaciones en verano para mejorar el nivel de la plantilla. Prácticamente todas las líneas podrían tener caras nuevas y la defensa, donde en los últimos tiempos se ha visto cierta inestabilidad, está entre las zonas a reforzar. Alaba, capacitado para aportar tanto atrás como en la zona de mediocampo, sería una variable multiusos que cumpliría de sobra con los requisitos del Real Madrid.

Son tales los rumores que jugadores como Toni Kroos, eje principal del juego del Real Madrid, ha lanzado una advertencia a Alaba en caso de que acabe vistiendo de blanco. "Si es titular en el Bayern, seguro que aporta la calidad necesaria para jugar también en el Real Madrid. Eso está claro, pero ya veremos qué pasa al final", indicó el alemán del cuadro merengue.

