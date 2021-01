Anunciada la nueva fecha para el Real Madrid - Estrella Roja de Euroliga

El Real Madrid no disputará finalmente su partido frente al Estrella Roja este miércoles. La Euroliga ha aplazado el choque después de que los serbios no hayan podido despegar de Belgrado, ya que no tenía autorización para poder aterrizar en el aeropuerto de Barajas, aún afectado por la situación provocada por el temporal Filomena. La competición ha anunciado que el choque se disputará el próximo lunes 18 de enero a las 19:00 horas, gracias a que los blancos han visto su encuentro de Liga Endesa suspendido por casos de Covid-19 de Obradoiro.

Los serbios tenían previsto volar a primera hora y aplazaron el viaje hasta las 14:25 horas de este miércoles, horario que le permitiría llegar a tiempo. Aún no se sabe si podrían llegar en el día, pero el vuelo tiene una duración de tres horas más el desplazamiento hasta el WiZink Center desde Barajas, algo que suele llevar algo más de tiempo en estos momentos por la situación de la nieve en las carreteras. La misma que les impide tener ese permiso para aterrizar.

Los retrasos en Barajas siguen siendo numerosos y, mientras solucionan este problema, la Euroliga se ha visto afectada por la situación en el aeropuerto. La Liga ya vivió situaciones caóticas durante el cierre de este fin de semana, pero, por ejemplo, el Fuenlabrada sí que logró permiso para poder jugar su partido aplazado en un principio. En cualquier caso, los serbios tienen que volar a España porque este viernes juega en Valencia.

KK Crvena zvezda mts obaveštava javnost da će utakmica 19. kola Evrolige sa Realom u Madridu, koja je bila zakazana za sredu u 21 sat, i odložena, biti odigrana u ponedeljak 18.01.20201. godine sa početkom u 19 časova.#kkcz #EuroLeague https://t.co/1T1jp4yLjl — KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) January 14, 2021

Este lunes y martes se ha operado en pocas pistas para ir pudiendo dar salida a vuelos retrasados. Es por lo que no era posible dar prioridad a este vuelo desde Belgrado. El calendario de la competición sigue viviendo situaciones de aplazamiento y ya tiene una nueva fecha. El Real Madrid, con la situación de la Liga Endesa, vivirá alguna semana de muchos partidos. En cualquier caso, tendrá casi una semana entre choque y choque ahora.

Laso y el calendario

El técnico blanco habló sobre la circunstancia de los aplazamientos en la rueda de prensa previa. "La semana va a ser exigente. Estrella Roja, Bayern Múnich y Obradoiro, aunque este último partido tenemos que esperar por los casos de Covid-19 que pueden tener ellos. Dentro de nuestro calendario, hay que aceptar que vamos a jugar cada poco tiempo contra grandes rivales. Espero que mis jugadores estén lo más sanos posibles y preparados para dar la mejor versión", explicaba Pablo Laso.

Los merengues tampoco disputaron este fin de semana encuentro de Liga Endesa, eso sí, por los casos de coronavirus del UCAM Murcia. Laso había valorado como "obligatorio" ganar este encuentro que finalmente no se disputará. El descanso no vendrá mal al equipo para afrontar un fin de semana exigente. En cualquier caso, el problema de la carga de partidos aparecerá en otro momento.

[Más información: El Olimpia Milan amarga el debut de Tyus con el Real Madrid]