La portada del diario MARCA (28/09/2019)

"En un derbi no hay amigos", así titula el diario Marca el día del gran encuentro madrileño. Real Madrid y Atlético se juegan no solo los tres puntos, sino liderar La Liga y distanciar al Barcelona tras su mal inicio de temporada. Los de Zidane vienen en una buena dinámica, pero el equipo rojiblanco no le pondrá las cosas fáciles.

Portada MARCA (28/09/2019)