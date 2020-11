Vinicius y Rodrygo: la fe de Zidane y el momento de ambos en el Real Madrid

Vinicius y Rodrygo. Rodrygo y Vinicius. Pocos futbolistas de su edad de todo el mundo estarán acostumbrados a que se hable tanto de ellos como en sus casos. Quizás es porque juegan en el Real Madrid. Quizás por el enorme talento de los dos. La cuestión es que con ellos se magnifica la distancia entre elogios y críticas cuando están bien y cuando no lo están tanto. Un día son las mejores promesas y al siguiente no valen para ser futuras estrellas.

Manejar esa presión ha de ser difícil para ellos y para el Real Madrid, en especial para su entrenador, Zinedine Zidane. Es el que mejor conoce el potencial de ambos. También lo que es que cuando pone a uno de titular, le pregunten por el otro. Es complicado llevar a la vez a dos futbolistas tan parecidos y a la vez tan diferentes. Dos chicos jóvenes a los que también hay que tener en cuenta cuando se necesita cambiar un partido.

Y eso es lo que hizo Zidane contra el Inter de Milán. El Madrid, que se había visto superior a los de Conte durante gran parte del partido, se agotaban fruto del cansancio. El técnico francés, criticado en ocasiones por su gestión del banquillo, decidió que pasada la hora de partido era momento de sacar a Vinicius y Rodrygo. Los dos a la vez. Hazard y Asensio se iban del campo y entraban en su lugar los meninos.

Rodrygo evita la presión de Arturo Vidal y logra marcar el tercer gol del Real Madrid al Inter de Milán REUTERS

"Nos metió a Vini y a mí para aumentar el ritmo y creo que lo hicimos bien", decía Rodrygo tras el partido. Y vaya si lo hicieron bien. El Madrid se empezó a crecer con ellos, jugando con más velocidad, y en una de esas Fede Valverde mandó a Vinicius un balón a la carrera. Condujo como un expreso hasta la frontal y cruzó un pase por el área hasta que llegó a las botas de Rodrygo. Este no se lo pensó dos veces y dio un zapatazo seco a la pelota para poner el 3-2 definitivo en el marcador.

Lo mejor de Vinicius y Rodrygo en una sola jugada. La potencia y electricidad a la carrera de uno. La pausa y la finalización de otro. De ahí que sean tan diferentes, pero también muy parecidos porque los dos son brasileños, muy jóvenes (20 años Vinicius y 19 Rodrygo) y muy pero que muy buenos.

La aparición de los dos contra el Inter ha sido muy oportuna. Primero porque desaparece ese tabú de que a los dos no se les puede ver juntos en el campo. Segundo porque los dos necesitaban algo así tras unas semanas algo complicadas.

Benzema y Vinicius

Críticas a Vinicius

Vinicius había sido objeto de críticas. Si bien su inicio de temporada fue espectacular (lleva tres goles). Su llama se apagó con sus titularidades contra el Barça y el Mönchengladbach. En Alemania, además, 'cazaron' a Benzema criticándole. Todo eso afectaría a la confianza del brasileño... o eso pensábamos todos antes de lo de este martes. Vini tiene personalidad y a su edad asusta lo rápido que se ha acostumbrado a dar golpes sobre la mesa.

Rodrygo, sin minutos

Rodrygo, todo lo contrario. Su comienzo de temporada ha sido más tímido. Solo titular en la primera jornada contra la Real Sociedad y luego contra el Shakhtar, donde quedó señalado y fue sustituido a la mitad de partido. Ha jugado poco e incluso no ha sido llamado por Tite para el parón internacional de la semana que viene. Pero Zidane no perdió la fe en él, más aún en Champions, y respondió siendo el héroe en un partido que da vida al Real Madrid en su competición preferida.

Lo que viene para ellos solo lo sabe Zidane. Parece que Hazard y Asensio son los titulares ahora mismo, pero se pueden beneficiar de ello todos. Vinicius y Rodrygo por no exponerse tanto y tener un papel como revulsivos. Hazard y Asensio porque no podrán relajarse ante la presión de los meninos que querrán tira abajo la puerta una vez más. A Zidane no tardarán en preguntarle por qué no les pone más, pero el francés tiene fe en ellos y ha sido hasta ahora su mejor guía.