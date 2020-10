Mbappé sigue diciendo "no" al PSG

En Francia empiezan a desesperarse con la situación. Después de que hace un par de semanas Le Parisien anunciara que Kylian Mbappé no iba a renovar por el PSG, desde el club de la capital gala siguen trabajando por convencer al delantero. En esta última semana se ha tratado de reconducir la situación, pero, para lamento de Nasser Al-Khelaïfi, desde el entorno del jugador se han vuelto a mantener firmes en su intención de abandonar París.

L'Equipe ha informado este lunes sobre esta cita que tuvo lugar la semana pasada. Leonardo, director deportivo de la entidad, se ha reunido con los más allegados del jugador del PSG. Pero no ha habido manera. Aunque es la prioridad para el club capitalino, no hay opción a negociar por el momento. No es una cuestión de dinero, es el jugador el que no se plantea ahora mismo renovar por el Paris Saint-Germain antes de acabar su contrato en 2022.

De esta manera, la ventana que se abrirá el próximo verano, el que sería el último de Mbappé como jugador del PSG, sigue en pie. El Real Madrid tiene la fecha del primer día del mercado en rojo sobre su calendario ya que confía en que el club se plantee negociar su salida por una cantidad concreta, en vez de dejar que el año siguiente se marche sin dejar un euro en la caja. Todo hace indicar que el chicle se estirará hasta el final, pero la realidad es que nunca se ha llegado a esa situación hasta ahora.

Será el primer momento desde que fichó por el PSG en el que Mbappé estará en un punto en el que sea viable su contratación. Para el conjunto francés está por encima la renovación de Mbappé que la de Neymar, que también tendrá que tratar su situación antes del 2022, fecha en la que también acaba contrato. Evidentemente, también quieren que el brasileño se quede, pero la realidad es que el primer paso que han dado ha sido por el galo.

Mbappé no tiene prisa por escuchar al PSG, según esta información de L'Equipe. Quiere escuchar cuáles son las pretensiones de la entidad para hacerse con una Champions League que la temporada pasada rozó con sus manos. Lo ha dicho públicamente en más de una ocasión: para ganar la máxima competición continental hacen falta fichajes. Pero el delantero tiene dudas sobre hasta qué punto la entidad se plantea hacer una fuerte inversión tras la crisis del coronavirus.

El Real Madrid espera

En cualquier caso, el gran favorito para hacerse con él es el Real Madrid. La relación entre jugador y club español viene desde el momento en el que llegó al PSG y el hecho de que Zidane entrene en la capital es toda una ventaja, ya que es su ídolo.

Hasta Unai Emery desveló recientemente que Mbappé quería vestir de blanco cuando él entrenaba en París. "Mbappé contemplaba muy seriamente irse al Real Madrid porque es un club que le gusta mucho, tenía mucha ilusión por jugar en el Madrid", espetó el actual técnico del Villarreal.

