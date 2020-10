Trece años sin un penalti en el Camp Nou: de Van Nistelrooy a Sergio Ramos

La victoria del Real Madrid en el Camp Nou se desencadenó gracias a un claro penalti cometido por Lenglet sobre Sergio Ramos. En primera instancia Martínez Munuera no señaló el punto de los once metros, pero desde el VAR se avisó al colegiado para que revisase las imágenes porque había agarrón del central francés sobre el capitán blanco dentro del área del Barcelona.

Lenglet agarró a Ramos, quien cayó dentro del área de Neto. Después de unos minutos de incertidumbre, Martínez Munuera pitó el penalti y fue el propio central del Real Madrid el que ejecutó la pena máxima y puso el 1-2 en el marcador. Antes habían marcado Fede Valverde para los merengues y Ansu Fati para los de Ronald Koeman. Después, sentenciaría El Clásico Luka Modric ya en el 90'.

No fue la única jugada polémica del partido. El Barcelona pidió dos penaltis de los jugadores blancos. Uno de Casemiro sobre Messi, cuando el duelo marchaba empate a 1, y otro de Varane por mano después de esa pena máxima señalada sobre Sergio Ramos. Sin embargo, ninguna de estas dos acciones era penalti, por lo que el colegiado acertó al no señalar en ninguna de ellas el punto de los once metros.

De Van Nistelrooy a Ramos

No es habitual ver a un jugador del conjunto merengue marcar un penalti en el Camp Nou. De hecho, desde la temporada 2006/2007 no se le señalaba una pena máxima al Real Madrid en la casa del eterno rival, en lo que se refiere a los partidos de La Liga. El último precedente antes de la jugada de Sergio Ramos llega de la mano del holandés Van Nistelrooy.

Van Nistelrooy EFE

En aquella visita al feudo azulgrana, el entrenador blanco era Fabio Capello y entre los jugadores referencia por el bando madridista se encontraban Raúl González, Iker Casillas o Ruud Van Nistelrooy. Fue un 11 de marzo del 2007 cuando, en el minuto 12 de partido, y como El Clásico actual el marcador reflejaba un 1-1, Oleguer derribó a Guti y Undiano Mallenco decretaba penalti a favor del Real Madrid.

El delantero neerlandés no falló ante Valdés, aunque en aquella ocasión no vencieron los blancos, pese a que sí marcaron tres goles como ahora. El Clásico acabó con empate a 3 y el Real Madrid acabó conquistando La Liga con Capello como entrenador, el que fue el segundo título liguero del técnico italiano como míster del equipo merengue.

El penal de Cristiano

De 2007 a 2020 sí que hubo otro penalti a favor del Real Madrid, pero este no llegó en La Liga, sino en la Copa del Rey. El encargado de marcar entonces fue Cristiano Ronaldo. Aunque en estos trece años han sido muchos los penaltis que se han ido al limbo. Para el recuerdo, y la vergüenza, el de Mascherano sobre Lucas Vázquez o también los que Lenglet y Rakitic cometieron sobre Varane.

El propio club blanco denunció lo que ocurrió con Raphaël Varane en su página web. "El francés sufrió un plantillazo de Lenglet y dos minutos después fue agarrado de la camiseta por Rakitic", señaló el Real Madrid en diciembre de 2019.

Clément Lenglet golpea a Varane dentro del área

"Raphaël Varane estuvo en el centro de las dos acciones más polémicas del Clásico en el Camp Nou. El jugador francés sufrió dos penaltis en la primera parte que Hernández Hernández no castigó. En el minuto 17, el madridista subió a rematar un córner y en la jugada posterior recibió un plantillazo en el muslo derecho por parte de Lenglet dentro del área, que no vieron ni el colegiado ni el VAR (donde estaba De Burgos Bengoetxea)", se pudo leer en la web del Real Madrid.

"Dos minutos después, en otro saque de esquina, el central fue agarrado de la camiseta por Rakitic y acabó derribado dentro del área. Pero nuevamente, ni el árbitro ni el VAR decidieron señalar la pena máxima", se añadió en la nota oficial.

