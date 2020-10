Sergio Ramos tiene complicado jugar contra el Shakhtar Donetsk

El Real Madrid se ha entrenado este martes por última vez antes de su debut en la nueva edición de la Champions League. Las miradas iban a estar puestas en Sergio Ramos en la primera parte del entrenamiento a puerta abierta, pero fue imposible porque el camero no formó parte de los rondos del comienzo de la sesión.

Sergio Ramos no estuvo sobre el césped de Valdebebas junto a sus compañeros y todo apunta a que realizó parte por su cuenta y parte con el resto como hiciera en la sesión del lunes. Parece que no habrá forma de salir de dudas sobre la presencia del capitán del Real Madrid en la lista contra el Shakthar Donestk hasta que esta no sea publicada. Se espera que se confirme la presencia o la baja del de Camas durante la tarde.

Ramos sufrió un fuerte golpe en la rodilla durante el partido contra el Cádiz. Las alarmas saltaron en el Alfredo di Stéfano con los gestos de dolor del camero y, más aún, cuando al descanso tuvo que ser sustituido entrando Éder Militao en su lugar. Durante la segunda parte se vería al central madridista con hielo en la zona del golpe para calmar el dolor y el hinchazón.

Sergio Ramos ante Lozano, en el Real Madrid - Cádiz de la jornada 6 de La Liga LaLiga

El capitán es la principal duda de un Real Madrid que sí contó en el entrenamiento con Mariano Díaz. El delantero hispano-dominicano empieza a ver la luz al final del túnel tras sufrir un problema muscular y luego someterse a una operación de amigdalitis.

Si se confirma la baja de Ramos para el partido contra el Shakthar en el Di Stéfano, todos los esfuerzos se centrarán en que llegue descansado y en óptimas condiciones para El Clásico del próximo fin de semana. El duelo contra el Barcelona es la fecha marcada en el calendario del club blanco y su capitán, que a priori no tendría problemas para llegar al encuentro y partir en el centro de la zaga como titular.

Militao por Ramos

En caso de que Ramos no juegue en el debut del Madrid en Champions, Zidane podría tener claro su sustituto: Militao. El central brasileño ya entró al campo en el lugar de Ramos cuando se fue lesionado este contra el Cádiz. Militao está ya recuperado al cien por cien de su lesión y estaría en plenas condiciones para partir de inicio contra el Shakthar si Ramos no está.

[Más información: La Champions le 'pone' al Real Madrid: las claves para reengancharse tras el Cádiz]