Eden Hazard no volverá a jugar con el Real Madrid hasta noviembre

Los problemas con Eden Hazard no paran de crecer. El belga no estará recuperado de sus molestias en la pierna derecha hasta después del parón de selecciones de noviembre.

Si ya se avanzaba que no iba a estar para El Clásico a pesar de su trabajo a conciencia, estos problemas físicos no le van a permitir estar durante todo el mes de octubre con el Real Madrid y no será hasta la segunda vuelta de la fase de grupos de la Champions League cuando se marca su regreso.

Esto significa que hasta pasado el 18 de noviembre no se volverá a ver al '7' en un terreno de juego. Un duro golpe para sus aspiraciones y es que no hay que olvidar que ya allá por el mes de marzo el propio Hazard calificó su primera temporada como "mala" por culpa de las lesiones.

Eden Hazard, durante un entrenamiento del Real Madrid

"Mi primera temporada en el Madrid es mala, pero no todo es malo. Es una temporada de adaptación. Seré juzgado en la segunda. Depende de mí estar en buena forma el próximo año. El grupo es bueno, he conocido a nuevas personas. Para mí es una gran experiencia. Todavía tengo cuatro años de contrato, espero estar en buena forma", dijo en declaraciones para RTBF.

El actual curso no ha comenzado mejor y habrá que esperar para verle en acción. Esto quiere decir que Hazard verá cumplido un año, prácticamente, sin estar en una de las alineaciones del Real Madrid. Todo comenzó con una entrada que sufrió en el duelo ante el PSG. Fue Meunier, su compatriota, el que le dio una patada que acabó lesionándole. Ese fue el principio del fin.

Tiempo de rehabilitación, breves apariciones, recaídas, quirófano... Hazard no acabó de encontrar la relativa normalidad la temporada pasada y ahora espera que esta segunda campaña como madridista no repita ese guion.

Plan de recuperación

En el Real Madrid no quieren ver al belga de vuelta para que vuelva a sufrir una recaída o una nueva lesión. Es por eso primordial que se recupere al cien por cien tanto físicamente como de cabeza. No entra en ninguna hoja de ruta que se produzca una vuelta precipitada.

Eden Hazard, con la camiseta rosa del Real Madrid para la 2020/2021 Reuters

Desde el club blanco afirman que la vuelta de Hazard debe ir acompañada por una recuperación total de la confianza. Y esto siempre acompañado de que no haya ni rastro de la lesión. Cero molestias y sentirse al cien por cien para tener la confianza necesaria y no ir con miedo o tensión que produzca fatiga y molestias físicas.

Lesión más grave

El propio Zidane ha dado la pista clave en la rueda de prensa previa al partido frente al Shakhtar Donetsk: "Ha pisado el césped otra vez. Lo único es que su lesión fue un poco más de lo previsto. Confío plenamente en la gente que trabaja con nosotros aquí y están encima de ellos. En breve veremos a Eden Hazard y para siempre. Lo importante es que entre y esté toda la temporada con nosotros".

Zinedine Zidane no es amigo de forzar y por eso pide cautela y tranquilidad respecto al estado del ex del Chelsea. "La lesión fue un poco más de lo previsto" es la frase clave dicha por el entrenador francés. Pero pese a revelar que la lesión era más grave de lo que en principio parecía, también ha señalado que tiene confianza en que Eden Hazard acabe siendo importante en la 2020/2021.

