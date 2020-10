Camavinga, el elegido del Real Madrid: el fichaje que deja atrás a otras estrellas

Que el Real Madrid tenga la capacidad de atraer a los mejores futbolistas del mundo es de sobra conocida. Ni la crisis del coronavirus evita que siga siendo así. Para muestra un botón y en la última semana ha llegado el ofrecimiento de dos grandes estrellas mundiales, aunque cada uno a su modo. Los dos franceses aunque parten en desventaja con otro compatriota: Eduardo Camavinga.

Paul Pogba y N'Golo Kanté se posicionan para fichar por el Real Madrid. No es la primera vez que el primero lo hace y encima en público. El segundo no ha hablado, pero su sueño de vestir de blanco ha vuelto a salir a relucir ahora que tiene dudas de su futuro. Sin ser el mismo jugador, los dos serían un gran añadido para el centro del campo del equipo de Zidane, que sin desmerecerlos los tiene en una segunda línea de su agenda.

"A todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no algún día". Con esas palabras Pogba se volvía a mojar desde una concentración de Francia sobre el Madrid. Ya lo hizo en una rueda de prensa similar en 2019. Un año después lo repite para mandar un mensaje claro al club blanco ahora que su etapa en el United puede estar a punto de terminar. Zidane le quiso hace dos veranos y su fichaje se intentó, pero los red devils lo pusieron imposible.

Kanté no ha abierto la boca, pero en Francia ha sido protagonista estos días por una información llegada desde el diario Le Parisien. Kanté 'rompe' con Lampard, su entrenador en el Chelsea, y sueña con jugar en el Real Madrid. El centrocapista galo habría visto como su relación con su actual técnico se habría enfriado y ya piensa en un cambio de aires en verano. Su prioridad sería jugar de blanco a las órdenes de Zidane.

Eduardo Camavinga celebra un gol con la selección de Francia Twitter (@ecama10)

Pogba y Kanté están entre los mejores centrocampistas del mundo y, de hecho, no es la primera vez que se les relaciona con el Real Madrid. Lo que en cualquier otro momento habría hecho que ocuparan portadas, ahora no lo hace. El motivo es que todos saben cuál es el objetivo blanco para reforzar su centro del campo. Se trata de un jovencísimo futbolista de 17 años que sigue impresionando a todos y lo hace también en sus primeros pasos en una selección en la que también juegan los propios Pogba y Kanté.

Camavinga como Mbappé

Camavinga es el elegido. El Real Madrid no quiere pensar en otro jugador que no sea él para el centro del campo de cara al verano de 2021. Ni Pogba ni Kante. Tampoco otros. A su edad está protagonizando una irrupción similar a la que se vio con Kylian Mbappé en el Mónaco y el Madrid no quiere que se les escape y fiche por otro grande como ocurrió con el delantero durante el verano de 2017.

Para ello, el Madrid ya habría allanado el camino para un fichaje que de no ser por la crisis del coronavirus se podría haber ejecutado este mismo verano. Hace un mes, un periodista que sigue bien de cerca todo lo que ocurre con Camavinga, Benjamin Idrac, colocaba al club de Chamartín por delante de todos en la carrera por su fichaje.

"El Real Madrid tiene el fichaje de Camavinga muy avanzado. Hace más de un año que trabajan en ello. Ha habido varias reuniones con el Madrid, ya se ha creado un vínculo", decía el periodista francés. Equipos como Juventus o Manchester United intentarán de aquí a verano posicionarse por delante, aunque el jugador podría tener decidida ya su elección. A Pogba y Kanté no les queda tampoco otra. Esperar y que un paso en falso en la operación Camavinga les pusiera a ellos a tiro.

