Álex Fernández vuelve a casa: "Estoy deseando enfrentarme a Nacho y al Real Madrid"

Este sábado el Real Madrid recibe en el Di Stéfano al Cádiz. Un partido en el cual se enfrentarán dos hermanos. Nacho por el lado del conjunto blanco y Álex por el gaditano. Este último se formó en las categorías inferiores del club de Concha Espina y ahora regresa a la que fue su casa.

Es por eso por lo que es uno de los protagonistas de la previa. Álex Fernández ha reconocido que es un "momento especial", un partido que "lleva mucho tiempo esperando jugar". "Va a ser un momento especial que no olvidaremos nunca", ha señalado el futbolista en rueda de prensa, al mismo tiempo que afirmaba que será "muy atípico" enfrentarse con su hermano "en un campo de fútbol" y en algo "tan serio".

El pique ha comenzado y es que como ha asegurado el jugador del Cádiz las llamadas y los mensajes en los grupos familiares ya han comenzado. "Es un momento que vamos a disfrutar muchísimo. Yo llevo mucho tiempo esperando jugar contra el Real Madrid y contra él".

Sensaciones del Cádiz

El conjunto andaluz ha comenzado bien la temporada 2020/2021, la de su regreso a Primera División, marcha noveno en la tabla con 7 puntos, los mismos que el Barcelona. Álex ha asegurado que se encuentran "con confianza", pero que "es una pena" no poder jugar en el Santiago Bernabéu, el cual permanece cerrado avanzando en las obras hasta que pueda volver a entrar el público a los estados españoles.

Sin embargo, el Cádiz jugará en un estadio que conoce bien el centrocampista: "Vamos a un estadio que me trae buenos recuerdos porque jugué muchos partidos allí y es donde prácticamente me he criado. Tenemos que pelear por mantener la categoría para volver el año que viene al Bernabéu".

"Creo que tenemos muchas posibilidades de sacar algo positivo, pero no vamos a mentirnos, tendremos enfrente al líder y uno de los mejore equipos del mundo, y la verdad es que va a ser complicado. Tenemos esperanzas y confío mucho en lo que hacemos y espero sacarle puntos al Real Madrid", ha asegurado un #lex que cree que van a dar "guerra" al vigente campeón de La Liga.

Marcar un gol

Una de las claves del partido para el futbolista es marcar al menos un gol: "Tenemos que intentar ponernos por delante para que ellos estén incómodos". Para ello quieren aprovechar que el Real Madrid cuenta con varios internacionales que acumularán cansancio por los viajes y partidos durante el parón, aunque es consciente de que el equipo blanco tiene "una plantilla muy larga y con nivel mundial". "No creo que a un equipo como el Real Madrid le vaya a pasar factura", ha reconocido.

Álex Fernández ha mandado un mensaje de confianza: "Hay que tener confianza en lo que somos, creo que nos hemos ganado esa confianza durante estos años, que hubiese dudas no sería justo". Mientras que también ha alabado a los zagueros blancos, como su hermano Nacho: "Tiene jugadores en defensa de los mejores del mundo y quizá tenía que ajustar un par de situaciones. Si están al cien por cien concentrados es difícil meterles mano y luego arriba tienen jugadores determinantes".

