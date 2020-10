El Cádiz consigue su primer triunfo en La Liga ganando al Athletic con nueve jugadores

Anthony 'Choco' Lozano y el Cádiz obraron el milagro de ganar por primera vez en competición liguera al Athletic en San Mamés, gracias a un gol en propia puerta de Unai López en una gran jugada del hondureño y aguantando después el 0-1 hasta con dos jugadores menos sobre el campo [Narración y estadísticas: Athletic 0-1 Cádiz]



El Choco desequilibró el encuentro en el minuto 56, ya con su equipo con diez jugadores por expulsión del guineano Carlos Akapo, y posteriormente los de Álvaro Cervera no solo aguantaron el irregular asedio rojiblanco, sino que incluso hasta pudieron marcar el 0-2, a pesar de la segunda roja, a Álvaro Negredo.



Penoso partido de un Athletic que llegó al choque animado tras ganar el domingo en Eibar, pero se queda en la parte baja de la tabla con dos derrotas en tres partidos. Un primer acercamiento peligroso del Cádiz, con disparo alto de Malbasic después de que Iza Carcelén le ganase un duelo aéreo a Íñigo Martínez, pareció avanzar un primer tiempo movido.

Pero nada más lejos de la realidad porque lo que ocurrió hasta el descanso fue insustancial. Los amarillos estaban a gusto con las tablas en el marcador y los rojiblancos no encontraban fluidez a pesar de la movilidad de Unai López y los intentos de un Muniain cada vez más fuera de sitio en la banda.

Williams y Jiménez pelean un balón EFE

Tres acciones al filo del primer cuarto de hora, una mala cesión de Akapo a Conan Ledesma, un centro de Lozano desde la línea fondo que no encontró rematador y un misil desde la banda de Capa que remató como pudo, con la tibia, Raúl García aceleraron unos instantes el choque.



Aunque el encuentro volvió a las andadas, sin que ni un centro de Raúl que hizo peligroso el defectuoso despeje de Ledesma ni un remate de cabeza de Núñez a centro de Morcillo en una jugada a balón parado lograsen variar su rumbo de una primera mitad que acabó sin goles, con solo tres remates y un córner botado.

Expulsión tras el descanso

Nada más volver de vestuarios llegó la expulsión de Akapo, por una segunda amarilla muy parecida a la primera, sendos pisotones a Yuri y Dani García. Una roja que debía escorar el encuentro del lado rojiblanco. Pero ocurrió todo lo contrario. Se ladeó para el Cádiz, que no solo marcó sino que, ya en inferioridad numérica, avisó primero.



El Choco Lozano probó, primero, a Unai Simón con un disparo lejano, bien atajado por el meta vasco, y después se deshizo de otro Unai, Núñez, y finalizó la jugada con un centro que el tercer Unai, López, desvió a su portería al intentar despejarlo.



Reaccionó el Athletic tras el gol con un intenso asedio de seis minutos del que no sacó nada a pasar de gozar de hasta cinco ocasiones. La más clara, la primera, un cabezazo de Williams al palo a centro de Muniain. También un disparo lejano de Iñigo, dos disparos de Yuri, el primero bien despejado por Conan, y una muy buena jugada individual del debutante Iñigo Vicente.



Un disparo de Raúl que no encontró portería dio paso a un final sin ritmo por los numerosos cambios, en el que el Cádiz pudo hasta lograr el 0-2 y en el que a Garitano no le dio resultado tirar de todos sus jóvenes delanteros Villalibre, Sancet y Vicente, que dejó detalles. Milagro del Cádiz, pero más que merecido.

Athletic 0-1 Cádiz

Athletic: Unai Simón; Capa (Lekue, m.86), Unai Núñez, Íñigo Martínez, Yuri; Dani García (Kodro, 78'), Unai López; Muniain (Sancet, 62'), Raúl García, Morcillo (Villalibre, 46'); y Williams (Iñigo Vicente, 62').

Cádiz: Conan Ledesma; Akapo, Fali, Cala, Espino; Iza Carcelén, Jonsson (José Mari, 72'), Augusto Fernández (Jon Ander Garrido, 88'), Álex Fernández (Iván Alejo, 61'); Malbasic (Salvi, 61') y 'Choco' Lozano (Negredo, 61').



Gol: 0-1, 56' Unai López, en propia puerta.



Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano). Expulsó por doble amarilla a los visitantes Carlos Akapo, en el minuto 48, y Álvaro Negredo, en el 70. Mostró tarjeta amarilla a los locales Villalibre (41'), Kodro (79') e Íñigo Martínez (83'), y al visitante Fali (41')).



Incidencias: partido de la cuarta jornada de La Liga disputado en San Mamés a puerta cerrada. Los jugadores del Athletic portaron brazaletes negros en memoria del exvicepresidente Carmelo Canales, fallecido el pasado mes de septiembre.