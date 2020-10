El Cádiz ficha a Francisco Franco y se arma el cachondeo: "Vais a matar al alcalde"

La afición del Cádiz es una de las más carismáticas de todo el fútbol español, de eso no hay duda. Y si alguien la tenía solo hace falta que lea las reacciones de los seguidores del club gaditano a una de las noticias de los últimos días: el fichaje de Francisco Franco. Sí sí, están leyendo bien. El Cádiz ha incorporado a su cantera a un chaval con ese nombre y las respuestas no podían ser otras que no tuvieran mucha 'guasa'.

"Francisco Franco se incorpora a la cantera del Cádiz CF", colgaba la web Portal Cadista, que cubre la actualidad del equipo de Cervera, en su cuenta de Twitter. No tardaría mucho tiempo en ser respondido a base de cachondeo por decenas de seguidores y otros que no lo son a los que llegó la publicación.

Además, esta noticia sobre Francisco Franco llega pocas semanas después de que una de las opciones más votadas para el cambio de nombre el estadio Ramón Carranza fuera el del dictador. El alcalde de la ciudad, José María González 'Kichi', propuso cambiar el nombre del campo amparado en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Francisco Franco se incorpora a la cantera del Cádiz CF https://t.co/Y1RZWlYIq7 — Portal Cadista (@portalcadista) October 4, 2020

Entre las respuestas, las que más han gustado a la gente son algunas como "Decidme que juega de extremo derecho, por favor" o "si Airam Cabrera era nuestro comandante, este chaval tiene que llegar a ser nuestro generalísimo.

En las respuestas, también, fueron muchos los que se acordaron de Santiago Abascal, líder de Vox. "A Santiago Abascal se le tienen que caer las lágrimas", decía uno. Otro usuario de Twitter ponía al político levantando la bufanda del Cádiz en un montaje. El de Abascal, por cierto, fue otro de los nombres más votados para el Carranza.

Entre lo del nombre de Carranza y esto a Santiago abascal se le tiene que caer las lagrimas, si llega l gobierno seremos como el madrid en la época de Franco jajaj — Borja SR (@canales13cai) October 4, 2020

Jajajajaja ojalá sea bueno y llegue al primer equipo en pocos años. Y todos el estadio coree su nombre. — MAGJ (@mgaljur) October 4, 2020

Extremo derecha de gran proyección. Bajito pero con gran carácter. A nivel de vestuario es problemático porque es propenso a provocar guerras internas. — Fernando Pulpillo (@ferpulpillo) October 4, 2020

Decidme que juega de extremo derecho por favor — Rafa (@RafaMalaga) October 4, 2020

Si Airam cabrera era nuestro comandante, este chaval tiene que llegar a ser nuestro generalísimo jajajajaja — happy_cadizcf (@HCadizcf) October 4, 2020

Vais a matar al alcalde — Ramon (Chusco) (@chuscoramon70) October 4, 2020

