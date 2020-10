El agente de Bale zanja la polémica: "Ama al Real Madrid, ama la ciudad y fue muy querido"

El agente de Gareth Bale ha acostumbrado a realizar declaraciones prácticamente cada semana. Jonathan Barnett, en todas ellas, ha hablado de lo que más interesa en la actualidad: cómo se encuentra el delantero tras dejar el Real Madrid. Y, después de que se hayan generado ciertas polémicas, el representante ha zanjado que el nuevo jugador del Tottenham mantiene cariño al club merengue.

Barnett, en palabras para TalkSports, ha querido aclarar que a Bale "no le salió nada mal" en la entidad española y que, además de tener "una gran carrera", el delantero "ama al Real Madrid, ama a la ciudad y también fue muy querido a pesar de lo que se ha escrito"

El agente ha señalado nuevamente la acción de la prensa tanto en España como en Inglaterra. Según este, los medios de comunicación buscan "realmente derribar a sus superestrellas". La mano derecha de Bale entiende que "en lugar de gritar lo genial que es y ponerse de su lado, salen algunas cosas realmente ridículas".

Palabras que, en parte, coinciden con las que expresó Bale en una de sus primeras entrevistas en la Premier League. El delantero llegó a asegurar que él, acostumbrado a estar alejado de los medios, no se ganó el aprecio de ciertos periódicos por esa poca presencia ante los micrófonos. "Estoy muy callado, trato de mantenerme lo más normal posible y alejado de las cámaras y los medios de comunicación. Tal vez eso es lo que no les gustaba allí -en España-", espetó.

Barnett, en esta ocasión, ha incidido en que se atacó al galés porque "no puede hablar español". Algo que es completamente falso porque "sí que habla español" y son cosas que "sin verificar son bastante vergonzantes".

Otra de las grandes críticas que ha recibido Bale en su etapa en el Real Madrid ha sido su afición al golf. Incluso el jugador ha llegado a burlarse de esas cosas en redes. Unos ataques que Barnett no llega a entender, según sus palabras en el portal británico, porque "la mayoría de los futbolistas" juegan a dicho deporte. "La mayoría de ellos", llega a confirmar.

Bale estará una temporada cedido en el Tottenham. En el equipo inglés aspira a ganar un nuevo título doméstico tras el cosechado la pasada temporada con el Real Madrid. Aunque el acuerdo solo incluía un año lejos de la capital, todo apunta a que esta pasada campaña fue la última de Gareth Bale como jugador del Real Madrid.

Gareth Bale tras ganar La Decimotercera Reuters

Paz en el Madrid

Tanto Bale como el Real Madrid eran conscientes de que había llegado el momento de poner punto y final a la relación entre ambas partes. Y la oferta del Tottenham, club con el que la entidad merengue ya ha negociado en otras ocasiones, era la oportunidad perfecta. El adiós del galés cerró una etapa y desde la capital se ha dejado claro que no hay problema alguno.

Zidane, de hecho, ha sido el encargado de defender esa postura. El francés no contaba con él en su esquema, pero remarcó antes de la salida del delantero que no existió problema personal alguno entre ellos. "Hay negociaciones y está ahí en Londres... Lo que diga yo o diga Gareth va a ser meter a uno contra otro. Yo nunca he tenido un problema con Gareth ni él conmigo. Nadie va a discutir lo que Bale ha hecho en el Real Madrid. Es algo que pasa por distintas circunstancias":

Etapa en el Madrid: "[Más información - El cambio de Gareth Bale: su eufórica celebración desde la grada con el Tottenham]