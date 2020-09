Zidane: "Somos muchos, ¿vas a meter más gente aquí? ¿Para qué? Ya es liante"

El Real Madrid vuelve al Alfredo di Stéfano esta temporada para afrontar una nueva jornada de Liga. Tras conseguir su primera victoria contra el Betis, los de Zinedine Zidane se miden en casa ante el Valladolid. El equipo blanco debe buscar la victoria para enganchar una buena racha antes del próximo parón de selecciones. El técnico francés analizó el partido en rueda de prensa.

Zidane se 'midió' a los medios de comunicación para hablar sobre el siguiente compromiso blanco y toda la actualidad que rodea al equipo. Los dos grandes focos fueron las dudas que se plantean para el once de cara al partido de mañana y los últimos coletazos del mercado de fichajes.

El Real Madrid no fichará, pero sí habrá más salidas. Zidane respondió al debate que se ha generado entre Luka Jovic y Borja Mayoral, siendo muy probable que uno de los dos abandone el equipo antes del cierre del mercado. ¿Habrá sorpresas?.

Críticas al VAR

"Sí, porque son críticas a los aciertos. Y luego, no voy a estar hablando de estas cosas. Cada uno puede opinar lo que quiera y nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer. En cada partido puede pasar de todo y no van a cambiar las cosas. A mí me gusta pensar solo en los partidos, como el de mañana".

Futuro de Jovic y Mayoral

"Hay que tener en cuenta todo. Hay muchas cosas que entran en juego. Hasta el día 5, veremos. Lo único que digo es que los jugadores están aquí, están bien, el resto... Tengo un partido mañana".

Sancionar a Pellegrini

"No es mi trabajo, lo siento. Bastante tengo con mi trabajo como para opinar de fuera".

Minutos de Vinicius y Rodrygo

"Siempre me hace reir esta pregunta. Esto es el Real Madrid. Opinar es fácil. Estoy aquí todos los días con los jugadores. ¿Que va jugar Vinicius el 34% de los minutos? Y el otro 32% y el otro 31%. Puede subir, bajar... Somos 25 y voy a contar con todos siempre. Los hay que juegan menos y más. Yo, como los jugadores, quiero ganar todos los partidos. Los jugadores tienen que estar preparados y lo de fuera no ayuda. Son chicos que tienen 21, 22 y 23 años. Esto es la realidad del fútbol. Juegas, no juegas... Esa es la vida. En cada partido hay que meter a 11. Yo eligiré siempre hasta que no me toque, entonces elegirá otro...".

Estado de Hazard

"Lo veo muy cerca. Está ya preparado. Entrena con el equipo bien y lo único es, sabemos que no ha entrenado mucho hasta ahora. Está entrenando con regularidad y está bien para estar. Veremos como lo haremos".

No quiere fichajes

"Lo que tengo es esta plantilla y siempre tengo los mejores. Siempre el Madrid es así. Hasta el 5 está abierto el mercado, pero estoy muy contento con lo que tengo. Cuando hablé antes de Vinicius y el resto, al final somos muchos. ¿Vas a meter más gente aquí? ¿Para qué? Ya es liante porque son todos muy buenos. Estoy contento, de verdad".

Su plan de equipo

"Lo más importante es el dibujo. No sé si sabéis exactamente lo que hago yo en los partidos. Hay muchas opiniones. Lo importante es la animación del equipo cuando tenemos el balón y cuando no. Podemos jugar con dos arriba. Cuando lo hacemos con tres no pienso en que se queden en su posición fija. Tenemos muchos recursos y estoy aquí para utilizarlos".

Profesionalidad de Hazard

"Ha tenido un problema gordo. Le ha estado molestando durante mucho tiempo y ahora parece que está bien. Lo primero es que no resienta nada de sus molestias. Es un profesional y lo que quiere es estar con sus compañeros".

Cuenta con todos

"Tenemos muchos recursos. Es solo el inicio de la temporada y sabemos que podemos mejorar. Utilizaremos los jugadores en momentos puntuales. Sabemos que podemos y debemos mejorar. Estamos en ello. Hay que estar tranquilos, sobre todo dentro".

Su enfado con las quejas

"No, no estoy enfadado. Cada uno puede opinar. Lo que no entiendo es que se critique los aciertos, que es lo que pasó el otro día".

Salida de Jovic o Mayoral

"Ni te voy a contestar. Estamos todos y veremos qué va a pasar. Voy a contar con todos los jugadores que tienen ficha. Si hay algún cambio, veremos".

Se sufrirá en algún momento

"Hay pequeños retos que nos ponemos. La Liga son 38 jornadas y es larga. Como tengo una plantilla que siempre quiere demostrar, ganar... Es bueno. Ayuda a conseguir lo que queremos. No es fácil porque cada tres días juegas contra un equipo que te quiere ganar, que está motivado. No es fácil cada tres días, pero es lo que nos gusta: entrenar menos y jugar más. La motivación la tienen. ¿Habrá momentos de dificultad y sufriremos? Seguro. Es parte de la carrera de un futbolista".

Continuidad de Vinicius

"Todos quieren más continuidad y jugar más. Vini está aquí para intentar jugar todos los partidos que hay. Depende del entrenador, que elige, y dentro de esta plantilla grande y buena. Lo que tiene que hacer es centrarse y ya está. Lo único que tenemos que estar centrados en prepararse bien".

Inicio inusual

"Son pocas semanas. Hemos tenidos tres semanas y solo un amistoso y ya jugamos. Vamos a mejorar y hay que estar tranquilo con lo que estamos haciendo. No es una temporada rara, es la que hay. Nos toca esto y hay que estar preparados siempre".

Interés en Raúl Jiménez

"Tenemos esta plantilla y no sé lo que pasa fuera. Se pueden decir muchas cosas y estoy centrado en lo que tenemos. El resto puede haber discusiones. La verdad, para contestar claramente, es que no".

Varane, en forma

"Varane nunca perdió su nivel. Solo tuvo dos errores ante el City, pero su temporada pasada fue muy buena. Ahora le veo muy bien".

