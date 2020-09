Messi 'canta' el himno del Real Madrid y arrasa en Twitter: el vídeo viral del momento

La edición de vídeo y el poder de las redes sociales han alcazado cotas impensables que permiten convertir en realidad lo más inverosímil. Como es poder ver a Lionel Messi cantando el himno del Real Madrid. ¿Se imaginan a la máxima figura y leyenda de la historia del Barcelona entonando la canción de su eterno rival? Eso es lo que ha conseguido hacer un usuario de Twitter.

El vídeo dura 2 minutos y 20 segundos en los que se ve a Messi cantar el himno original del Real Madrid, el de 'las mocitas madrileñas'. Como era de esperar, el vídeo no ha tardado en hacerse viral en la red social donde acumula centenares de retuits y de 'me gustas'.

Messi se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de las redes sociales este verano por su salida en falso del Barcelona. Algunos madridistas, sin duda, habrían celebrado la marcha del eterno rival del que ha sido su mejor futbolista durante más de la última década. Este vídeo podrá calmar un poco las ganas y sacar una sonrisa a más de uno.

Nadie diría que sabía afinar tan bien. Jajaja.



El que hizo esto es crack. pic.twitter.com/laXKhNzOl5 — MrSambo92 (@Mrsambo92) September 28, 2020

Del himno al dardo

El Messi 'falso' canta el himno del Real Madrid y el de verdad vuelve a atacar a Josep María Bartomeu. La última aparición del astro argentino, el real, en las redes sociales fue su mensaje de despedida a su amigo Luis Suárez tras la marcha de este al Atlético de Madrid. Un bonito mensaje que contó con varios dardos a la directiva azulgrana y los responsables de la salida del uruguayo, Bartomeu y Koeman los principales.

"Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugares más importante de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", escribió Messi a su amigo Luis Suárez.

