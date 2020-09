La autocrítica de Fede Valverde: "No hice las cosas como debe hacerlas un jugador del Madrid"

El Real Madrid recuperó su mejor versión. El equipo de Zidane aguantó la remontada del Betis y sumó tres puntos de gran valor en el Benito Villamarín. Pese al empate de la primera jornada, el cuadro merengue ya ha conseguido su primer triunfo y comienza a engrasar la maquinaria. El duelo, marcado por la polémica, volvió a tener un once revolucionario.

Y es que Zidane ha decidido que, en los dos encuentros iniciales de la temporada liguera, cambie el esquema del once inicial. El francés dejó a Casemiro en el banquillo ante la Real Sociedad y, frente al Betis, incorporó a un joven como Fede Valverde. El uruguayo convenció el año pasado y obtuvo su primera titularidad en el Villamarín. Sin embargo, sus últimos meses no estuvieron marcados por su buen estado físico según ha confesado él mismo.

En el debut liguero jugó 20 minutos saliendo desde el banquillo. Y la pasada temporada se despidió de la campaña con siete minutos ante el City en Champions y 95' en los dos últimos encuentros de La Liga. Valverde, sincero, explicó lo que le había ocurrido. Nada más terminar el duelo ante el Betis, el uruguayo fue tajante.

"Me costó volver", reconoció en los micrófonos de Movistar +. "Uno tiene que reconocer y ser autocrítico. No hice las cosas como debe hacerlas un jugador profesional del Real Madrid", subrayó. Unas declaraciones muy duras y que reflejan la autoexigencia que el centrocampista tiene.

Fede Valverde defiende un balón durante el duelo ante el Betis

Valverde, que jugó los 90 minutos ante el Betis cuajando una buena actuación, afirmó sobre el partido que son "humanos" y tienen "que seguir adelante". El duelo comenzó "muy bien" para los blancos, pero a medida que pasaron los minutos se redujo su dominio. "Luego reculamos mucho. Fuimos muy para atrás y el equipo rival se vino para arriba". Tras pasar por vestuarios, el Real Madrid cambió: "El míster nos hizo cambiar el chip en el descanso".

Además, el canterano quiso restar importancia a la polémica con el VAR y lo hizo con su particular humor: "No he visto nada, yo solo ando corriendo a por mi marca y no me fijé en las jugadas".

Zidane, contento

El técnico francés ya ha utilizado a Kroos, Modric, Casemiro, Odegaard y Fede Valverde en el centro del campo. También dio entrada a Arribas y Marvin en el primer duelo liguero. Y en este último entró Isco desde el banquillo. El galo, como ha dejado claro, va a seguir rotando.

Tras el triunfo, Zidane se mostró contento con el resultado y, sobre todo, con los goles anotados. "Somos mejores cuando avanzamos y vamos a por el rival y el partido. Nos metieron el primer gol y luego el segundo rápido, luego en la segunda parte lo hicimos bien y los jugadores creyeron hasta el final", analizó ante los medios.

"Cuando tienes el marcador por debajo es difícil cambiar la dinámica y eso es muy importante. Hemos tenido muchas ocasiones y se habla de que no marcamos y marcamos tres y pudimos hacer más. Muy orgulloso de todos los jugadores. Hay que seguir", sentenció.

